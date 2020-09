El Celler de Can Roca reobre aquest dimarts després del tancament per positius de coronavirus

El Celler de Can Roca de Girona reobre aquest dimarts, segons ha avançat a l'ARA el cambrer de vins Josep Roca, i ho fa adaptant-se per recol·locar les reserves cancel·lades després que el 19 de setembre els germans Roca decidissin tancar temporalment perquè s'havien detectat positius per coronavirus. El restaurant, que acaba de rebre la Creu de Sant Jordi, torna de dimarts a dissabte, amb l'afegit del dimarts al migdia, una franja que habitualment destinen a la formació, però que ara servirà per atendre les reserves que es van haver de cancel·lar.

Roca ha explicat que s'han fet 120 proves PCR a l'equip, mitjançant les quals s'han detectat dos casos lleus d'infectats per coronavirus i set més d'asimptomàtics. Els treballadors que reprenen la seva feina aquest dimarts són els que han donat negatiu, mentre que la resta encara s'estaran alguns dies més confinats.

A més de la decisió de tancar, que els germans Roca van prendre "per responsabilitat" i tenir cura dels treballadors durant aquests dies, diu que ara intenten mantenir el compromís amb els clients que tenien la reserva feta des de fa un any. "Els volem atendre perquè així com sabem què és una pandèmia, la restauració pot curar la pandèmia d'angoixa", ha afirmat Roca, que ha afegit: "Som venedors de felicitat i la gent està necessitada de felicitat. Avui més que mai la gastronomia i la restauració curen i restauren".

Frenar la propagació del virus

Roca ha explicat que durant el tancament han aplicat "un protocol rigorós" per frenar la propagació del virus. "Ens ha portat a fer més de 120 PCR privades en un marge de pràcticament 48 hores, i anar encerclant els positius i els contactes estrets", ha detallat. Entre les mesures, han establert quatre cercles de confinament, i han separat el personal en pràctiques en pisos en funció de si havien donat positiu o negatiu, "però tots confinats", ha remarcat.

El tancament del Celler també va implicar la clausura del restaurant Can Roca per precaució, ja que és on viuen els pares, i també reobre aquest dimarts. En tot cas, durant aquests dies Can Roca ha tingut una missió: s'hi han cuinat els esmorzars, dinars i sopars que han rebut els treballadors. "És el primer delivery que hem fet des de Can Roca a tota la gent de la casa que estava confinada", ha indicat, de manera que "són moments d'adaptació, de creativitat, d'innovació emocional i d'assumir responsabilitats".

Roca ha afegit que amb les proves PCR van prendre la iniciativa "davant de la impossibilitat que ho pogués fer el sector sanitari" perquè la sanitat està "desbordada", i el Celler n0ha pagat el cost, 14.000 euros. "Si has d'assumir el cost de les PCR des de l'empresa privada, en alguns moments ens sembla que ho hem de fer. Ara, val a dir que tampoc ho ens podrem permetre gaires vegades més", ha dit.