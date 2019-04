Quan Instagram posa en perill el planeta

Instagram és un aparador de fotografies, moltes de les quals intenten capturar la bellesa del medi ambient. Així, diàriament milers d'usuaris es retraten en un paisatge florit o una platja paradisíaca. Però què passa quan els visitants no respecten les normes de la zona i passen de deixar una empremta digital a un impacte físic perjudicial? Per denunciar el mal comportament d'alguns usuaris de la xarxa, el compte d'Instagram Public Lands Hate You reuneix imatges sobre els comportaments irresponsables que tenenmolts 'influencers' i usuaris de la xarxa: des de visitants saltant-se barreres de protecció fins a turistes donant menjar a animals salvatges.

L'últim cas més sonat d'irresponsabilitat s'ha donat al llac Elsinore, a Califòrnia, on una superfloració de roselles grogues ha atret les càmeres de milers d''instagramers'. De fet, al març els responsables de l'indret van haver de tancar l'accés a Elsinore perquè els visitants arrencaven les roselles i trepitjaven els camps i es generava una gran quantitat de trànsit només per aconseguir la fotografia perfecta. Tot i això, alguns segueixen anant-hi i saltant-se les barreres que hi prohibeixen l'accés, tal com denuncia Public Lands Hate You.

L'eufòria del 'M'agrada' també ha copsat altres indrets, com la Playa del Hierro, a Fuertaventura. La peculiaritat d'aquest paisatge canari es dona en les seves algues calcàries, que presenten una forma molt semblant a la de les crispetes i substitueixen la típica sorra de la platja. La seva bellesa ha estat la seva perdició, ja que milers d''instagramers' la visiten cada any i s'emporten aquestes algues calcàries, de manera que causen un espoli de greus conseqüències mediambientals. Un altre exemple és la Rue Cremieux de París, que, amb les seves pintoresques façanes pintades de colors pastel, cada dia atrau milers de visitants. L'allau de gent és tan gran que l'Associació de Veïns del carrer ha demanat instal·lar una porta als accessos del carrer per restringir-hi l'entrada a les hores amb més visitants i preservar així la intimitat dels seus habitants.

Public Lands Hate You és un compte anònim i té "un objectiu didàctic". Tal com s'explica a la seva pàgina web, ja fa cinc anys –diuen els seus responsables– van notar un "augment del comportament abusiu i irresponsable amb el medi ambient per part d'usuaris d'Instagram. El seu creador creu que aquestes actituds negatives venen incentivades per les ganes dels 'instagramers' de superar-se entre si i obtenir més 'M'agrada'.

Les imatges de Public Lands Hate You s'acompanyen d'una descripció crítica. A més, el seu creador ha iniciat la publicació de nous continguts en un blog titulat amb el mateix nom que el compte d'Instagram, ja que "alguns 'influencers' assenyalats per mala praxi poden mobilitzar molts seguidors i fer que la xarxa social elimini les meves publicacions sense previ avís".

Amb més de 42 mil seguidors, la web anuncia que cal conèixer les normes bàsiques abans de visitar un entorn natural i que les persones hem de ser conscients del missatge que enviem a través de la xarxa. Així, es recomana tenir cura a l'hora de geoetiquetar, és a dir, de donar a conèixer la localització de les fotografies, perquè es poden donar casos d'aglomeracions. A més, s'insta a utilitzar els senders oficials, encara que presentin un recorregut més llarg i menys atractiu, i no travessar camps.

Pel que fa als drons, s'han donat casos de contaminació acústica i s'han produït molèsties en les activitats d'algunes espècies. Concretament, llocs com el Grand Canyon (Colorado) o les restes arqueològiques d'Angkor (Cambodja) han prohibit l'ús d'aquests dispositius en els seus territoris.