Cosmètica de súper a menys de 7 euros

La revolució cosmètica continua als supermercats, on les marques blanques de grans cadenes van guanyant lloc amb productes a preus econòmics. L'última a sumar-se a aquesta tendència ha sigut la cadena Lidl, que a partir d'ara oferirà productes de bellesa 'premium' per menys de 7 euros, segons ha informat l'agència Efe.

"La dona d'avui en dia simplifica les rutines i busca innovació en cosmètica, però no a qualsevol preu" segons ha dit Rosa Pilar López, directora de bellesa i moda de la consultora Kantar Worldpanel, que ha destacat que "els nous estils de vida i la falta de temps han fet que es busqui la senzillesa i la comoditat en les rutines d'higiene". Potser per això altres grans cadenes, com Mercadona o Dia, ja fa temps que ofereixen aquest tipus de productes. Segons aquesta experta, la falta de temps també explica l'èxit de productes com les aigües micel·lars o les cremes BB, que redueixen la quantitat de productes que s'han d'aplicar i el temps necessari per fer-ho.

Més del 49% de les consumidores consultades per Kantar opinen que en el cas dels cosmètics el resultat és més important que la marca.

Cerca a internet

Segons Ingrid Isaak, 'industry manager retail' de Google EMEA, els hàbits de compra i cerca d'informació dels consumidors també estan canviant, i tot i que encara només un 6% compren cosmètica online, la primera informació sí que es busca a internet. "Una de cada tres persones compra productes de bellesa després de veure vídeos de YouTube", destaca, i explica que la categoria 'beauty' és la segona més buscada en consum digital després de la música.

Així les cadenes de supermercats estan democratitzant el sector de la cosmètica amb els seus productes a preus assequibles. Arantxa Conde, relacions públiques de Lidl a l'estat espanyol, destaca que aquesta cadena, amb la seva aposta per la cosmètica, vol "democratitzar les tendències de bellesa amb un model de compra intel·ligent, pròxima i sense complicacions, ideal per a una consumidora que cada dia disposa de menys temps".