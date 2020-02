Recordant David Delfín, el geni rebel

"Provocador", "polèmic", "genial". Aquests són alguns dels adjectius que van acompanyar el dissenyador David Delfín al llarg de la seva carrera. El malagueny va tenir el mèrit de revolucionar i sacsejar la moda espanyola amb atreviment i gairebé sempre amb controvèrsia fins que el 2017 va morir a causa d'un tumor cerebral amb només 47 anys.

Per reivindicar la seva figura s'inaugura aquest dimecres a Madrid –a la sala Canal de Isabel II– una exposició retrospectiva que repassa la seva vida i obra. "David Delfín ha estat un dels creadors més rellevants que ha donat el segle XXI a Espanya", diu el comissari de la mostra, Raúl Marina, que apunta que "va fer fer un gir a la moda espanyola amb la particular visió que en tenia i el seu caràcter interdisciplinari". El comissari destaca que Delfín va ser un dels representants del disseny avantguardista i provocador i va portar aire fresc i valentia per elevar la moda a un estadi superior, obrint-la a nous formats, dotant-la d'una visió més artística i envoltant-la d'una aura de reflexió i simbolisme propis d'un artista".

651x366 Una imatge de la col·lecció primavera/estiu 2015 / GETTY Una imatge de la col·lecció primavera/estiu 2015 / GETTY

I és que aquesta relació entre David Delfín i l'art és un dels aspectes més destacats de la seva carrera, que molts veuen com l'obra d'un artista conceptual que aconseguia provocar emocions en tots els espectadors que contemplaven les seves peces. Amb referències a Magritte, Buñuel o Louise Bourgeois, la seva obra no es va limitar a la moda sinó que va arribar a altres disciplines com la fotografia, el dibuix o el vídeo. I l'exposició que s'inaugura dimecres també ho reflecteix. "La mostra vol reivindicar David Delfín com a dissenyador però també com a artista, perquè les seves referències anaven més enllà del judici estètic, coincidia amb plantejaments i reflexions dels artistes que admirava i les seves peces tenen un caràcter d'obra d'art, ja no només perquè hem de considerar que la moda és art sinó perquè en diverses ocasions va portar les seves peces a museus i galeries", diu el comissari.

Peces de roba, fotografies i esbossos

Així, l'exposició està dividida en quatre plantes en aquest espai de Madrid. La planta baixa i les dues primeres estan dedicades a les col·leccions del dissenyador, distribuïdes per ordre cronològic, des del seu debut l'any 2002 a la desapareguda passarel·la Cibeles, on va aixecar una gran polèmica perquè va fer desfilar les models amb una bossa al cap i una corda al coll. Les imatges van quedar gravades a la retina de molts, que no les van separar mai de les creacions del dissenyador.

651x366 A la mostra es poden veure les polèmiques peces de la seva primera exposició / Guillermo Gumiel A la mostra es poden veure les polèmiques peces de la seva primera exposició / Guillermo Gumiel

La mostra repassa totes les desfilades del dissenyador, en moltes de les quals hi va aparèixer la seva musa i amiga Bimba Bosé, que va morir de càncer uns mesos abans que ell. En aquest repàs temporal queda clar que David Delfín es va avançar al seu temps apostant per algunes tendències que ara són una realitat, com ara la roba sense gènere, que en aquell moment era una gran novetat. Hi ha peces d'algunes de les seves col·leccions més recordades, com la que va dedicar a la seva gosseta Alice quan va morir, i que beu de l'estètica d' Alícia al país de les meravelles, o la seva última col·lecció, del febrer del 2016, que girava al voltant del món del futbol i jugava amb creacions a base de bufandes com les que porten els seguidors dels equips.

651x366 La seva última col·lecció, inspirada en el futbol / GETTY La seva última col·lecció, inspirada en el futbol / GETTY

La tercera planta de la mostra està dedicada a la documentació gràfica que repassa els diferents formats en què el dissenyador es va expressar: la fotografia, el vídeo, l'escriptura, els esbossos... Tots els seus materials de treball, que demostren que era un creador polifacètic. I la planta superior de l'edifici està dedicada a una instal·lació que s'ha creat expressament per a l'ocasió i que recrea un espai oníric que connecta amb l'univers artístic del dissenyador.

Projectar el seu món

A la inauguració d'aquest dimecres hi haurà, entre els convidats, el conservador de la col·lecció Antoni de Montpalau i expert en moda Ismael Núñez Muñoz, que comentava abans de veure l'exposició la importància del dissenyador malagueny. "David Delfín va aportar a la moda una mirada introvertida en què projectava el seu món, les seves inquietuds i vivències, més enllà de les tendències imposades i de la comercialitat, tot i que també va saber integrar el seu univers en el mercat". En destaca també la importància que va tenir com a revulsiu per a la moda espanyola, ja que amb ell "va entrar una estètica diferent, que projectava aquest món seu propi integrat per art, música i sobretot vivències personals i s'apartava del sentit convencional del glamur per aconseguir crear una icona unisex i ambigua". Per aquest expert, "el reflex de tot això va ser la simbiosi amb Bimba Bosé, com l' alter ego l'un de l'altre, fins al punt que van tenir un final també paral·lel que els va convertir en mites".

651x366 Bimba Bossé desfilant amb un vestit de David Delfín / GETTY Bimba Bossé desfilant amb un vestit de David Delfín / GETTY

L'exposició es podrà veure en aquest cèntric espai madrileny fins al mes de maig. El comissari Raúl Marina destaca que ha volgut retre homenatge a la "valentia i la generositat" del dissenyador, que "va ser un artista que es va obrir en canal al món a través de les seves creacions". "La seva particular visió sobre la moda, sempre unida a l'art i la cultura, i el seu caràcter interdisciplinari li van permetre expressar-se en diferents formats i avançar-se a algunes tendències actuals", diu Marina.