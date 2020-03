Descobrir món sense sortir de casa

Distreure's és un bon antídot per a aquests dies de confinament a casa per frenar els contagis de coronavirus (Covid-19). Sort en tenim d'internet i de les imatges en alta definició. A través de la xarxa podem fer com si viatgéssim sense moure'ns de casa. Amb un parell de clics podem entrar a la Sagrada Família de Barcelona sense que ningú ens tapi les vistes, posar-nos en una línia del temps del British Museum per descobrir alguns objectes de la vida quotidiana amb rellevància històrica, o relaxar-nos amb l'exuberant paisatge noruec amb un recorregut en tren de gairebé 10 hores. A vegades fins i tot podem fer una immersió en un indret amb una visió de 360 graus d'allò més suggeridora.

Una de les eines que ens pot resultar més útil és Google Arts & Culture, a més d'altres també de Google com Street View (per desplaçar-se a peu de carrer, que permet passejar-se per indrets com un mercat de la Boqueria ple de vida i que és accessible des de Google Maps), Google Earth (per tenir una visió del món a vista d'ocell) o Google Sky (per fer el contrari i mirar cap al cel). A més, hi ha indrets que han desenvolupat la seva pròpia visita virtual. Així com a internet no hi és tot, a Google, tampoc. Navegar-hi ens pot servir per refrescar la memòria d'un lloc on hem estat (i rescatar aquelles fotos que teníem oblidades), ajudar a fer-nos una idea d'un indret que sempre hem volgut visitar, o ser la preparació del viatge que volem fer quan el virus hagi passat.

651x366 Una captura d'imatge de Google Earth Una captura d'imatge de Google Earth

Un passeig pel Google Arts & Culture

Les possibilitats són inesgotables, així que només en compartim una selecció. Podeu fer un road trip pel Parc Nacional de Yellowstone, als Estats Units; centrar-vos en una sola obra pictòrica, com La torre de Babel (segle XVI) de Pieter Brueghel el Vell, explorar ben de prop el quadre d' El dormitori de Van Gogh a Arle (veient-ne les pinzellades ben definides), o endinsar-vos en el món de l'art de Kandinsky; descobrir els orígens de la saga de Harry Potter de l'escriptora anglesa J.K. Rowling; i visitar la mostra Del Nil a Catalunya sobre el llegat d'Eduard Toda (1855-1941), un pioner en egiptologia, una exposició que ha dissenyat la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, o la de Heritage on the Edge sobre com es protegeixen en diversos indrets del món els equipaments culturals davant del canvi climàtic.

El millor art sense aglomeracions

Podem cercar grans obres o entrar en un museu i deixar-nos sorprendre, sempre sense aglomeracions. Entre els més pròxims hi ha el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Un dels recorreguts més evocadors que proposen és el de les Les veus del Romànic, en el qual podem veure obres amb cant gregorià de fons, que ajuda a relaxar-se: l'absis de Sant Climent de Taüll mentre sona el Christus vincit o el frontal d'altar d'Avià amb l' Ad Magnificat de fons. Al Museu Picasso, també a Barcelona, mostren els patis amb locució explicativa inclosa, i a la Casa Batlló, l'interior i l'exterior amb tot detall. La façana hi és tota sense arbres que tapin la visió. Al Teatre-Museu Dalí de Figueres tenen algunes panoràmiques penjades a la web: una visió nocturna de fora, o diürna de l'espai de la cúpula que està presidit pel teló de fons que Dalí va realitzar per al ballet Laberint. També podem tenir una visió del pati, amb la instal·lació del Cadillac, que està coronada per la barca de Gala, o del sofà amb forma de llavi que forma el conjunt Rostre de Mae West utilitzable com apartament.

El llistat de museus amb visita virtual disponible és molt extens. D'entre els de Madrid podeu submergir-vos al Prado, el Reina Sofía (amb entrevistes a artistes), el Thyssen-Bornemisza (ara es pot recórrer l'exposició Rembrandt y el retrato en Ámsterdam 1590-1670 com si hi fossim) o el Museu Sorolla (també com si hi passegéssim). De la resta del món podeu anar al Louvre de París (ofereix una galeria d'obres mestres com La Gioconda o El rai de la Medusa), desplaçar-vos per les sales del mastodòntic Hermitage de Sant Petersburg o del British Museum de Londres (accessible en diversos formats, però és del tot recomanable per la seva singularitat el del projecte Museus del Món, creat amb el suport del Google Cultural Institute, i que mostra en una línia temporal alguns dels objectes més rellevants de la humanitat).

651x366 La 'Mona Lisa' al Museu del Louvre, a París / AFP La 'Mona Lisa' al Museu del Louvre, a París / AFP

Indrets que desperten devoció

Montserrat ofereix una experiència completa. Es pot veure des de la Moreneta de prop fins a algunes etapes dels recorreguts pel parc natural, com els camins vell i nou del cim de Sant Jeroni (1.236 metres). Al monestir de Poblet us podeu passejar per espais com el claustre o els interiors a través de Google Maps, i complementar-ho amb les explicacions de la web. Malgrat que sigueu de Barcelona o rodales, potser mai heu fet el pas d'anar a la Sagrada Família. Hi ha qui l'admira i hi ha qui en recela, però té fama mundial. Podeu fer-hi una primera incursió a través de la seva web amb imatges 360° de l'interior, de la façana i de la ciutat des de dalt. No és el mateix que veure in situ el joc de colors que fa la llum que s'escola pels vitralls, però és suficient per fer-se'n una idea. També es pot entrar a Santa Maria del Mar o la catedral de Santiago de Compostel·la, on es pot fer una visita virtual amb música inclosa (cal activar-la a la columna de la dreta). Al Vaticà també donen l'opció de recórrer la basílica de Sant Pere, però una altra cosa és que les imatges es carreguin, així que millor centrar-se en l'apartat dels Museus Vaticans, en el qual es poden obtenir vistes privilegiades de joies com la Capella Sixtina (sense ni una ànima més enllà de les que hi pugui haver pintades a les parets).

651x366 Una imatge de l'interior de la Sagrada Família / PERE TORDERA Una imatge de l'interior de la Sagrada Família / PERE TORDERA

Monuments, camins i ciència

Les opcions en aquest àmbit són d'allò més heterogènies. Des d'indrets de renom mundial, com la incursió a algunes tombes egípcies o un passeig per l'acròpolis d'Atenes que impressiona, fins a aquell indret que possiblement hi heu passat múltiples vegades pel davant, però no hi heu entrat mai, com el majestuós edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB), amb panoràmiques de 360 graus de les sales interiors i del jardí. També podeu entrar al Gran Teatre del Liceu, al Teatro Real de Madrid, o gaudir de vistes panoràmiques (amb música de fons) de Donostia. Per als excursionistes, poden provar sort amb Google Street View: hi ha el Caminito del Rey, ubicat en un congost de la província de Màlaga, trams per les belleses naturals d'Islàndia (com el parc Vatnajökull), un passeig pel Machu Picchu peruà o bé el mític mont Fuji del Japó. Es poden seguir a través de la pantalla encara que es tinguin dificultats de mobilitat i sense risc de patir mal d'altura. Amb la mateixa eina també podeu endinsar-vos pel túnel del CERN, l'accelerador de partícules.

Recreacions 3D i llocs amb història

Potser més d'una vegada haureu pensat en aquell passatge històric que us hauria agradat veure amb els vostres propis ulls. Què us semblaria fer un recorregut en 3D per Bàrcino, la Barcelona romana? Està disponible a través de la web del Servei d'Arqueologia de Barcelona (millor eviteu el navegador Chrome). A Madrid també podem traslladar-nos en el temps, com ara a la Puerta del Sol del 1854, també amb una recreació 3D. A més, podem viatjar fins a alguns dels indrets que han estat testimoni d'alguns dels capítols més cruents de la II Guerra Mundial, com ara visitar la casa d'Amsterdam on Anne Frank va viure durant més de dos anys i va escriure el diari, o bé endinsar-nos a Auschwitz, ubicat al sud de Polònia, i que va ser un dels camps de concentració més grans que va dissenyar l'Alemanya nazi.

Un tren per somiar en nous destins

Un dels modes de transport amb més adeptes és el tren, i a internet podem gaudir d'algunes experiències ferroviàries molt satisfactòries. Coincidint amb el centenari del Metro de Madrid, que es va complir aquest 2019, podem passejar-nos per dins de metros històrics a través de l'espai de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), o per trens com un Talgo II, un model icònic del desenvolupament ferroviari a l'estat espanyol. Per acabar, un descobriment. Diversos vídeos penjats al YouTube i que van ser gravats per la televisió pública noruega NRK cobreixen de principi a fi les gairebé 10 hores del trajecte de més de 700 quilòmetres entre Trondheim i Bodø. Els paisatges són espectaculars i els veieu com si fóssiu els maquinistes. Pot ser una bona alternativa per tenir de fons i somiar en futures sortides mentre duren aquests dies agitats per l'expansió del coronavirus i per estar-se a casa.