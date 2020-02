Deu dies d'ofertes per pal·liar la cancel·lació del Mobile

D'una crisi en pot sortir una oportunitat. Quan es pronuncia aquesta frase, enmig d'un moment complicat, sembla que s'afegeixin encara més dificultats a la recerca de solucions, però un cop es veu el camí tan sols és qüestió de focalitzar els esforços per sortir-se'n. De la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC), una decisió que s'ha justificat per evitar contagis pel coronavirus, n'ha sorgit la Barcelona Week, que consisteix en més d'una setmana de propostes gastronòmiques i d'oci a preus de ganga que s'allargarà fins a l'1 de març. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament de Barcelona ha encarregat al consorci Turisme de Barcelona per mirar de pal·liar el terratrèmol econòmic que ha suposat la cancel·lació de la fira, i en la qual s'han implicat uns 200 establiments entre hotels, restaurants, comerços, transports, museus i més equipaments.

Fins ara el Mobile semblava que repercutia més aviat poc en bona part dels barcelonins, més enllà de les molèsties que els podia suposar el fet de tenir la ciutat plena de congressistes que es mouen amunt i avall amb transport públic i cotxes negres. Enguany sí que poden gaudir del substitut del congrés en forma de desenes de descomptes en hotels, restaurants i equipaments a l'abast també dels veïns. Hi figuren fins i tot activitats que no sempre són accessibles per a tothom, com ara gaudir d'una òpera del Liceu o un partit del Barça amb entrades a 2x1. La Barcelona Week també s'adreça als turistes i congressistes del MWC que ja tenien bitllet per anar fins a la capital catalana. La iniciativa s'ha dissenyat a correcuita, fins al punt que la web per consultar els descomptes s'ha activat aquest divendres poc després de les 13 h, el primer dia de descomptes. Una prova de la improvisació és que si trobeu preus reduïts sota el nom de Barcelona Opportunity Week, també formen part del mateix paquet d'ofertes. Era la denominació que s'havia pensat inicialment emulant una setmana de descomptes que s'havia celebrat a la ciutat el 2012, però llavors era només de restaurants i per això s'ha desestimat. Fem un repàs dels descomptes més destacats.

Hotels i apartaments turístics

Cada any pels dies del Mobile els hotels assoleixen preus prohibitius, fins al punt que en les últimes edicions l'organització del congrés, la GSMA, pactava amb els hotelers l'import d'unes 27.000 habitacions. Ara s'ha girat la truita i, a falta de congressistes, es fan ofertes fins i tot dirigides específicament als veïns. És el cas de la que ha llançat El Palace Barcelona (cinc estrelles gran luxe), que ofereix allotjament i esmorzar per a dues persones per 195 euros la nit "per a persones de Barcelona i voltants". En alguns casos les nits d'hotel inclouen ampolla de vi o cava de benvinguda. L'Hotel W, conegut popularment com el Vela, ofereix una pujada de categoria en totes les reserves i afegeix l'esmorzar, a més de descomptes en tractaments de bellesa i massatges. Les ofertes en hotels són ben heterogènies. Tant per la categoria dels establiments (n'hi ha des d'una estrella als de més luxe) com per la tipologia. Oscil·len entre els paquets a preu tancat i els descomptes que es poden acostar al 10% o el 20%, com també passa amb els pisos turístics: n'hi ha al 20%. Alguns hotels fins i tot han organitzat jornades de portes obertes. Es pot anar a fer una classe de ioga al mateix Palace o al Barcelona 1882, on també ofereixen passejades sobre Gaudí.

651x366 La façana de l'Hotel Palace / WIKIMEDIA COMMONS La façana de l'Hotel Palace / WIKIMEDIA COMMONS

Restaurants

Qui tingui l'allotjament resolt, es pot endinsar en l'oferta gastronòmica, que consisteix en menús a preu tancat a partir de 16 euros cap amunt. Alguns hotels també s'han inscrit en aquesta modalitat d'ofertes amb menús d'entre 20 i 30 euros. Fins i tot s'hi pot trobar el d'un xef d'estrella Michelin, Artur Martínez, a l'Hotel Diagonal Mar, on es pot gaudir d'un menú amb ànima slow food per 30 euros al migdia i la nit. També s'hi han apuntat restaurants d'hotels on la majoria de barcelonins no tenen l'ocasió d'entrar-hi cada dia, com el Majestic, en què es pot sopar amb el menú Solc per 25 euros, o el restaurant L'Aürt del Hilton Diagonal. Una de les plataformes més populars per fer reserves de restaurants, ElTenedor, ha indicat que atorgarà punts de fidelització per valor de fins a 25 euros als comensals que reservin als 2.000 restaurants barcelonins disponibles a l'aplicació entre el 24 i el 27 de febrer.

651x366 Una taula plena de comensals / GETTY Una taula plena de comensals / GETTY

Cultura i esports

Aquest és l'àmbit on probablement hi ha un ventall d'ofertes més divers perquè un bon grapat de museus de la ciutat ofereixen entrades a 2x1. En alguns casos són indrets on el més habitual és veure cues de turistes, com la Casa Batlló i la Pedrera (a partir de les 15.00 h), però la llista és àmplia. La Casa de les Punxes, CaixaForum, la Casa Vicens, el CCCB, la Fundació Tàpies, el MACBA, el Palau de la Música Catalana, el Recinte Modernista de Sant Pau, la Torre Bellesguard, la catedral de Barcelona, el Museu del Disseny, el de la Xocolata, CosmoCaixa, l'Aquàrium i el Poble Espanyol en són alguns, i n'hi ha de més desconeguts però que bé poden merèixer una visita, com la Casa Felip i Sant Pau del Camp. L'oferta es fa extensiva a les Golondrinas (ruta d'una hora i mitja), per llogar bicicletes o Segways a empreses que s'hi dediquen, i al Walking Tour pel Barri Gòtic (en aquest cas és del 20%). A tot plegat, s'hi afegeixen dues oportunitats poc habituals: un 2x1 al Liceu per a l'òpera La clemenza de Tito de Mozart, que és vàlid per a les funcions d'aquest cap de setmana i del 25 i el 27 de febrer; i un 2x1 per al partit de Lliga que el Barça i l'Eibar disputen aquest dissabte al Camp Nou.

651x366 L'interior del Liceu ple de gent / MANOLO GARCIA L'interior del Liceu ple de gent / MANOLO GARCIA

Transports

Qui s'hagi de desplaçar fins a la capital catalana també pot gaudir de descomptes. Renfe ha habilitat una oferta accessible a través de la seva web que incorpora rebaixes superiors al 30% per a paquets de tren amb hotel. Hi ha un codi d'autorització a la web de Barcelona Week per utilitzar-lo a la de Renfe i que val per a compres fetes fins a l'1 de març per a trens fins al 3 de març. A més, per als usuaris de la Barcelona Week i del Tech Spirit Barcelona, la trobada d'emprenedors que també busca mitigar la cancel·lació del Mobile els dies que s'havia de celebrar (del 24 al 27 de febrer), s'aplica el descompte del 35% que Renfe ofereix habitualment per als participants en els congressos. S'hi ha d'accedir a través de la web de la Barcelona Week. Vueling també s'hi ha afegit amb rebaixes del 20% per a vols fins al 5 de març, però només es poden reservar fins aquest divendres a mitjanit. Por moure's per dins de la capital catalana també hi ha un 20% de rebaixa per pujar al Barcelona Bus Turístic i al Barcelona City Tour, les dues companyies que tenen rutes de bus turístic regulars a la ciutat.

651x366 Un tren ave a l'estació de Sants / DAVID BORRAT Un tren ave a l'estació de Sants / DAVID BORRAT

Comerç

Les ofertes també s'estenen al comerç, però les presses d'última hora han fet que encara se'n puguin veure poques a la web i segurament s'incrementaran durant les pròximes hores. Els mercats i La Roca Village s'han afegit a la Barcelona Week, hi haurà una oferta de mòbils a l'espai Huawei i també es podran adquirir teixits de la llar amb un 20% de descompte en botigues com La Mallorquina i llums led amb un 40% de rebaixa a Drac Llum. La Boqueria acollirà un brunch aquest diumenge, mentre que el de la Concepció oferirà el següent cap de setmana del 28 i el 29 de febrer una degustació de productes.