Dominic West i els dubtes sobre el seu ‘affair’

L’art imita la vida, i la vida imita l’art. Dominic West ha protagonitzat els últims anys la sèrie The affair, que girava al voltant d’una infidelitat de conseqüències funestes per a l’entorn de les dues persones involucrades. Ara una revista l’ha caçat en actitud romàntica per Roma amb l’actriu Lily James, de 31 anys, 18 anys més jove que ell. En concret, les imatges el mostren -si més no aparentment- amb els llavis molt a prop del coll de la intèrpret. West està casat amb la dissenyadora de paisatges Catherine FitzGerald des del 2010.

El matrimoni ha volgut reaccionar a l’aparició de les imatges comprometedores. Es va deixar fotografiar per a la premsa del cor fent-se un petó i van emetre una nota, pulcrament manuscrita, que diu: “El nostre matrimoni és fort i seguim ben junts. Moltes gràcies”, firmada de tots dos. En tot cas, ni la nota ni els representants de la parella han fet cap comentari sobre la naturalesa de les fotografies en qüestió. Tampoc els agents de Lily West han aclarit si entre la seva representada i l’actor de The wire hi ha hagut algun tipus d’aventura amorosa.

La revista People, però, insisteix que West i Allen mantenen molta proximitat. Citant fonts properes als intèrprets, asseguren: “Ja havien treballat junts, però des que van començar a rodar a Anglaterra durant l’estiu han connectat d’una manera especial”. El projecte que els hauria aproximat és una adaptació que filma la BBC de la novel·la L’aventura de l’amor, de Nancy Mitford.

James sortia amb el també actor Matt Smith. Tot i que es van reconciliar al maig, recentment han tornat a partir peres.