Eva Bach ofereix el taller 'Educació emocional per al confinament'

Com gestionar l'angoixa que provoca el confinament? Com calmar les emocions difícils que es viuen durant el confinament en adults, infants i adolescents? Com conviure amb la incertesa i la por de no saber quan acabarà la situació i com serà el món que ens trobarem després? La crisi sanitària té una dimensió emocional que ens afecta a tots i que serà abordada per la pedagoga i escriptora Eva Bach en el taller online Educació emocional per al confinament, una iniciativa terapèutica virtual que tindrà lloc el pròxim dimecres a les 18 h. via Zoom. El taller té un cost de 6 euros (4 euros per als subscriptors de l'ARA).

"Necessitem eines i recursos per calmar i remuntar les emocions difícils que experimentem tots plegats –afirma Bach–. I, sobretot, necessitem parlar-ne, acompanyar-nos, ajudar-nos". La ponent del taller és una de les pioneres en la introducció de l’educació emocional i el creixement personal en els àmbits educatiu i familiar a Catalunya. Bach, a més, és especialista en desenvolupament emocional, orientació familiar, adolescència, comunicació, i relacions humanes.