Festes d’aniversari en temps del coronavirus

El coronavrius està afectant la quotidianitat de totes les famílies, que es veuen obligades a introduir canvis de rutines en tots els àmbits. Un d’ells pot ser el de les celebracions d’aniversaris, especialment de la canalla. Aquests dies serà molt complicat poder celebrar que fem anys amb família i amics com hem fet tradicionalment i, per tant, caldrà reinventar els aniversaris.

Roger Ballescà, psicòleg i psicoterapeuta de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell i vicesecretari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, recomana seguir celebrant els aniversaris, ja que “des d’un punt de vista psicològic, la celebració de l’aniversari és un acte simbòlic que ens connecta amb el pas del temps, amb el creixement personal i amb el nostre sentit de pertinença, entre altres coses”. “Per això, en aquests moments d’excepcionalitat i d’incerteses és encara més important no perdre aquesta oportunitat de celebrar que hi som, i que hi som junts amb la nostra família”, explica. Per tant, queda clar que si fem anys els hem de celebrar, com sempre. Una altra cosa és que “probablement en aquesta ocasió ho haurem de fer d’una manera diferent, poc habitual, però no per això pitjor”, diu Ballescà. I afegeix: “En la nostra societat actual els aniversaris, com tantes altres celebracions, s’han anat buidant de significat i convertint-se en actes materialistes i de consum. La situació actual, malgrat els seus evidentíssims efectes negatius, ens pot ajudar a retrobar una manera de celebrar el pas del temps més plena de significat i connectada amb nosaltres mateixos i amb el que ens envolta”.

S’han trobat amb aquesta situació aquests dies a casa de la Magda Minguet, periodista, professora i autora del blog Cinc homes a casa, del suplement Criatures. Assegura que en el cas dels adults potser podem no celebrar l’aniversari si coincideix amb aquests dies de confinament. “Però en els nens ho veig molt difícil, per no dir impossible! Porten 365 dies esperant el moment, fins i tot fan comptes enrere per quan s’acosta la data. Ho hem de celebrar, segur, i amb la mateixa il·lusió que ho ha esperat el nostre fill”, afirma. I explica la seva experiència: “El meu segon fill, l’Albert, va fer 11 anys el 13 de març, el primer dia de confinament i d’escola tancada. Havia comprat esmorzar per als companys de classe i a la nit havia de celebrar-ho amb una festa de pijames amb els seus millors amics. Ho vam cancel·lar tot. L’Albert es va disgustar, però li vam fer entendre que era molt important i que calia pensar en la iaia, que la tenim molt delicada. Li vam fer veure que ho celebraria a casa amb nosaltres, i la sort és que aquest any tindrà una altra celebració un altre dia. Doble festa”.

En aquest sentit, Ballescà afirma: “Els dies de confinament ens col·loquen en una situació nova per a tothom, força desagradable i angoixant. Una bona manera de gestionar-ho és mirar de mantenir les nostres rutines fins on sigui possible. La celebració de l’aniversari ens permet justament això. No sempre podem decidir quines coses ens passen, però sí de quina manera les enfrontem”. Pensant en els infants, el psicòleg afirma que és especialment important celebrar-ho, ja que “els nens tenen una vivència dels aniversaris molt més profunda i genuïna que els adults”. “L’aniversari és un dia molt important per a les criatures i cal que se sentin reconegudes i acompanyades en aquest dia tan especial”, afegeix.

Celebrem-ho!

Per tant, potser no podem celebrar l’aniversari com ho havíem fet tradicionalment, però hi ha maneres de fer-ho, adaptant-nos a les circumstàncies del moment. ¿Com ho van celebrar a casa de la Magda Minguet? “Doncs vam fer un pastís aquí a casa. Vam dinar macarrons tots junts i els seus amics li van enviar vídeos per WhatsApp felicitant-lo, i li va fer molta gràcia. A la nit li vam deixar triar la pel·li que veuríem tots amb crispetes, i el seu germà va fer d’acomodador amb una llanterna. Vam intentar que el dia fos bonic tot i ser a casa. Al final estava molt content. Els avis li van trucar per felicitar-lo. No vam fer cap festa virtual, nosaltres ja som sis i tenim festa servida cada dia!”

Haver de celebrar l’aniversari a casa i en petit comitè, de fet, pot ser una magnífica oportunitat per reforçar el vincle entre pares i fills. “Podem fer que el seu dia sigui especial des de primera hora -diu Roger Ballescà-. Desperteu el vostre fill cantant-li una cançó, prepareu-li el menjar que més li agradi, ompliu-lo de petons i abraçades (si es deixa), truqueu a tothom per compartir la notícia, decoreu la casa amb coses que hàgiu fet junts i, si heu pogut aconseguir fer un pastís a casa i comprar espelmes a la botiga (si en queden), feu-li bufar mentre demana un desig. Els clàssics sempre funcionen. El teu fill valorarà molt més els vostres esforços que els resultats, a diferència del que fem els grans”. I per ampliar la participació de família i amics podem recórrer a les videoconferències. La celebració presencial es podrà fer més endavant, quan els confinaments s’acabin. Com afirma el psicòleg, “una bona manera de seguir connectats socialment pot ser a través de videoconferències, fins i tot amb diversos participants”: “Se’ls pot proposar algun joc, per exemple inventar un conte entre tots, on cadascú aporti per torns una o dues frases. Com més absurd sigui, millor, com el joc dels disbarats!”

I el regal?

Tenim la festa en família solucionada, però un maldecap pot ser què regalem a la persona que fa anys. La Magda explica: “A casa, pel que fa al regal, si no tenim res, ja arribarà. És important que també aprenguin a tenir paciència”. El regal pot esperar, és cert, però també podem buscar alternatives. La primera, fer regals artesanals, dibuixos, àlbums de fotos, alguna manualitat. Per als més grans també podem fer xecs regal per ser cobrats un cop acabi el confinament, recórrer al món digital, que sempre està a punt per oferir solucions. Hi ha empreses que continuen oferint la venda online de productes, garantint un transport segur a la llar, tot i que amb les mesures de confinament els terminis de lliurament no sempre es mantenen i pot passar que el regal arribi més tard de la data de l’aniversari. Roger Ballescà recorda: “Ens hem oblidat que els regals són tan sols un símbol que representa la nostra estimació i reconeixement. En aquest cas són fàcilment substituïbles per l’amor i l’atenció, si són genuïns. Proposo als pares fer una prova. Poseu-vos a l’alçada del vostre fill, mireu-lo als ulls i digueu-li això: «Et vull fer una pregunta seriosa, seriosa de debò... En cas que haguessis de triar entre el regal més car de la botiga o una abraçada meva, només pots triar una cosa o l’altra, ¿què triaries?» La resposta us sorprendrà”.

Per la seva banda, Javier Lozano, CEO de Singerfy, una start-up tecnològica saragossana dedicada a la producció digital de les cançons personalitzades, es mostra convençut, com Minguet i Ballescà, que cal seguir celebrant els aniversaris, tenint present que “hi ha moltes formes virtuals de poder-ho fer; per exemple, amb una trucada de vídeo familiar”: “D’aquesta manera, evitem el contacte humà, però no deixem de banda l’entreteniment i la vida social. I pel que fa al regal, penso que un aniversari no acaba de ser un aniversari sense els seus corresponents regals. És cert que no podem sortir a comprar regals, així que tenim dues opcions: optar per un detall a domicili (tenint en compte que, per a això, farem treballar repartidors o missatgers) o optar per un detall que pugui enviar-se de manera digital, sense intermediaris. Des del meu punt de vista aquesta última és la millor opció, perquè qui fa anys tindrà el seu regal, però sense posar en risc la salut de ningú”. En aquest sentit, Lozano afirma que els regals digitals són la clau: “Si vols alguna cosa pràctica, una subscripció a alguna plataforma de sèries i pel·lícules o un joc d’ordinador que es pugui descarregar. Si vols alguna cosa emocional, un text bonic pensant en el millor d’aquesta persona. I si vols dues coses, una cançó personalitzada, ja que barreja la diversió de poder escoltar-la i ballar-la en bucle, amb els sentiments a flor de pell que provoca una cançó que porta el teu nom, que parla de les teves millors qualitats i que et transmet com d’important ets per a qui te l’ha regalat”.