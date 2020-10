La Fira de Santa Llúcia de Barcelona se celebrarà amb menys parades i l'aforament limitat

La tradicional Fira de Santa Llúcia se celebrarà enguany del 27 de novembre al 23 de desembre però amb moltes restriccions. Això és el que explica l'organització d'aquesta cita històrica i molt estimada per als barcelonins. tot i que el seu president. Albert Deulofeu, reconeix que "és un any en què no es poden fer gaires previsions". "Ara mateix estem treballant, i molt, amb l'escenari que obrirem la fira i tot anirà bé, però el context actual no és fàcil i caldrà veure com evoluciona".

Ara per ara, el seu pla és organitzar una fira de dimensions més reduïdes del que és habitual: si l'any passat hi havia 282 paradistes, enguany n'hi haurà 130. "Molts no han volgut venir perquè no volen córrer riscos", reconeix Deulofeu. Així, la separació entre parades serà molt més gran i els passadissos més amples per evitar aglomeracions. A més, hi haurà controls a l'accés de la fira i un límit de gent –el Procicat marca 2,5 metres per persona– que causarà esperes per entrar quan s'hi arribi.

"Les activitats paral·leles també es faran, però tindran una zona perimetrada i separada i on hi haurà un altre control d'accés", explica el president, que reconeix que és un any difícil però confia que al final la fira es podrà celebrar.