GAP obrirà al Portal de l'Àngel la seva primera botiga a Espanya

La marca de roba GAP ha anunciat l'obertura de la seva primera botiga física a Espanya, que estarà situada a tocar del Portal de l'Àngel, al barri Gòtic de Barcelona, i s'inaugurarà a principis de setembre amb la col·lecció de tardor, segons ha informat la companyia. L'obertura d'aquesta primera botiga es produeix en el marc de l'associació de la firma de moda amb el franquiciat Grup Galceran, que té previst inaugurar nous establiments addicionals a Barcelona, així com a Madrid, València i Lisboa amb un pla de creixement sostingut.

La botiga, de 900 metres quadrats, se situarà al carrer dels Arcs número 10, contigu al Portal de l'Àngel, on abans hi havia una botiga de Desigual. Aquest nou espai tindrà una zona permanent de customització que serà una de les poques disponibles a tot el món. En aquest espai, tal com explica la marca, els clients podran personalitzar les compres amb brodats decoratius, pegats i pins.

A més de les seves reconeixibles samarretes i dessuadores, GAP oferirà una àmplia varietat d'articles, com denim, pantalons khaki i altres productes amb el seu eloqüent logotip en majúscules. A banda d'aquests clàssics que ven temporada rere temporada, també oferirà col·leccions estacionals i més de tendència. La inauguració de la botiga estava originalment programada per al maig, però la pandèmia de coronavirus va obligar la marca a endarrerir l'obertura, que es produirà finalment el 3 de setembre, segons tenen previst ara per ara.