'Greenfluencers': el fenomen de la sostenibilitat a les xarxes

En ple 2020 el paper dels influencers està cada vegada més present en el dia a dia de la nostra societat. Joves i no tan joves tenen les seves referències dins el món digital, cares conegudes que han entrat a les nostres vides o que ens han obert les portes a les seves i que ens alliçonen i eduquen sobre tot tipus de temes: com vestir-nos, com cuinar, com fer una manualitat o, també, com portar un estil de vida més sostenible.

Entre els més joves, aquests ocupen un espai important. Liderats per la jove activista Greta Thunberg, ja són molts els defensors del planeta que ens proposen alternatives més saludables i sostenibles al nostre consum i manera de viure.

La trampa del 'greenwashing'

Però ¿com hem d’entendre el fenomen dels influencers? Francesc Núñez, director del màster en humanitats de la UOC i sociòleg expert en xarxes socials, s’ho mira amb suspicàcia i recel. Segons l’expert, els influencers ja formen part de la quotidianitat dels més joves, són part del seu món donat per descomptat, i cadascú, segons la seva edat, pot trobar els seus referents al món digital per admirar, seguir i estar-ne pendent. En aquest sentit, si els influencers parlen de sostenibilitat, poden crear un efecte positiu sobre els més joves, però també cal anar amb molt de compte amb el conegut greenwashing o rentat de cara: el discurs de la sostenibilitat és temptador, està present a l’ambient i és atractiu. Ara bé, ¿les seves accions són coherents amb els seus discursos? Cal llegir bé cada discurs, ja que sovint se segueix buscant la immediatesa i la comoditat per sobre de la coherència i la sostenibilitat.

D’altra banda, Adriana Taeño, experta en màrqueting d’ influencers, ens explica com entre aquests perfils s’està veient una clara tendència cap a la sostenibilitat: “Són més conscients a l’hora de fer un consum més responsable tant en la seva dieta com en la roba que vesteixen. Ara bé, tot i ser un valor que consideren i que va agafant rellevància, encara no és la seva prioritat número u”.

"Entre tots els perfils, veiem que els que treballen en l’entorn de la moda, l’art, els viatges o la decoració són els més conscienciats, ja que conviuen amb marques que tenen un story telling darrere i un dels reclams més forts per a les marques avui dia és la sostenibilitat", explica Taeño. Pel que fa a distribució geogràfica, els Països Nòrdics, Alemanya i part d'Europa Central són les zones pioneres quant a perfils d’ influencers enfocats a la sostenibilitat, però a casa nostra encara ens queda camí per fer. Si parlem d’edats, els principals interessats són perfils de més de 27 anys, tot i que la tendència creix entre el públic més jove, sobretot amb un nivell adquisitiu mitjà-alt, comparteix l’experta.

Després del fenomen Greta Thunberg, la jove activista mediambiental sueca de disset anys, no han parat de sortir cares noves que lluiten per posar fre al canvi climàtic. Darrere la iniciativa #Fridaysforfuture trobem perfils potents com Luisa Neubauer o Vanessa Nakate, mentre que en el camp de la moda sostenible un dels noms destacats és Livia Firth, productora de cinema i fundadora d'Ecoage, una consultora de comunicació especialitzada en sostenibilitat. Tots perfils molt diferents però amb una mateixa intenció: acostar la sostenibilitat a les seves comunitats tant físiques com digitals.

El poder dels influencers és gran, s’han convertit en referents que segueixen milers de persones i, tal com explica Adriana Taeño, a diferència dels mitjans tradicionals com la televisió o la ràdio, coneixem exactament qui són els seguidors i a quin públic s'està impactant. Això permet adaptar els missatges per penetrar millor en el consumidor final i influenciar la seva manera d’actuar o les seves decisions de compra. Aquest retorn que les marques poden veure com una manera de fomentar el consum també pot comportar un canvi de manera de consumir i d’actuar de la població, que, impulsats i motivats pels seus referents digitals, comencen a fer petits passos cap a la sostenibilitat.

Tornant a les paraules de Francesc Núñez, cal que siguem conscients que no som els únics responsables o culpables de generar residus o no ser prou sostenibles. “La gent té la voluntat i està en sintonia amb el discurs de la sostenibilitat, però és difícil: no ens poden fer sentir culpables de no ser prou responsables quan en un supermercat ens venen quatre xampinyons en una safata de plàstic”.

Les incongruències en aquest camp encara són moltes, i la sostenibilitat és un problema polític i social que s’ha d’afrontar des de molts camps. Ara bé, si amb les nostres petites accions podem ajudar a promoure el canvi, ho començarem a fer.

10 perfils que defensen un estil de vida més sostenible: