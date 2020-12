Groc i gris: Pantone tria colors de "fortalesa i esperança" per al 2021

Aquest any no era fàcil. Calia trobar dos colors per al 2021, l'any de les grans esperances després d'un 2020 complicadíssim arreu del món. Així, l'Institut Pantone del Color, que cada any anuncia quin serà el color per al següent, ha anunciat aquest dijous que no és un sinó dos els escollits: el gris i el groc, perquè traslladen un missatge de "fortalesa i esperança". Just el que el món necessita.

La fitxa tècnica dels colors és PANTONE 17-5104 Ultimate Gray, en el cas del gris, i PANTONE 13-0647 Illuminating, en el cas del groc, que, segons ha dit Leatrice Eiseman, directora executiva de Pantone, són "imperibles i energitzants a la vegada", segons ha recollit l'agència Efe. Eiseman ha dit que tot i que es tracta de dos colors independents es poden fusionar "per acompanyar-se mútuament i que expressen a la perfecció l'estat d'ànim de Pantone del 2021: necessitem sentir que tot anirà millor, és una cosa essencial per a l'ànima humana". "En un context en què la gent busca la manera de reforçar-se amb energia, claredat i esperança per superar la situació d'incertesa sostinguda, els tons alentadors i plens de vida satisfan la nostra recerca de vitalitat", ha afegit.

Com cada any des de fa 20 anys, la firma nord-americana creadora d'un dels sistemes d'identificació cromàtica més utilitzats del món tria els colors que l'any següent marcaran les tendències en el món de la moda, la decoració, l'arquitectura i molts altres camps.