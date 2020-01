260x366 Hermès llançarà una línia de pintallavis inspirats en la icònica bossa Birkin / Instagram Hermès llançarà una línia de pintallavis inspirats en la icònica bossa Birkin / Instagram

Seguint les passes d'altres firmes com Gucci o Dior, la casa francesa Hermès ha anunciat que farà el salt al món de la cosmètica amb el llançament d'una primera línia de 24 pintallavis que durà per nom Hermès Rouge. La nova aventura de la firma s'inspira en un dels accessoris més icònics de la marca, la bossa Birkin.

Segons han avançat, els colors dels pintallavis s'han escollit revisant els arxius de la firma, que emmagatzemen més de 900 tonalitats diferents de cuir i més de 75.000 mostres de seda. Ha transcendit que els labials tindran tons clàssics com el rosa o el vermell, però també altres de més inusuals, com taronges, morats o blaus, tots colors que formen part de la paleta en què es troba disponible la bossa Birkin. A més, els pintallavis, produïts a Itàlia, estaran disponibles en dos acabats, mat i setinat, aquest últim inspirat en l'acabat de la pell d'una altra de les bosses més famoses d'Hermès, la Kelly, popularitzada per Grace Kelly.

Cada pintallavis tindrà una aroma específica, dissenyada per Christine Nagel, la perfumista de la casa. L'estoig, tricolor i que aposta pel color block, té vocació sostenible: no conté plàstic (està fet amb metall) i és recarregable. La barra de llavis té un preu de 67 dòlars i recarregar l'estoig costarà 42 dòlars.

La incursió d'Hermès en el món de la cosmètica ha sigut possible gràcies a la incorporació a l'empresa de l'exdirectiva de MAC Agnès de Villers. La seva arribada l'any 2015 per gestionar la perfumeria de la marca va ser el tret de sortida per explorar les possibilitats de la firma en el món de la cosmètica. "No soc un expert en cosmètica. Soc un expert en Hermès. Quan l'Agnès va arribar, amb tota la seva experiència, ens va assegurar que teníem capacitat per fer-ho", ha confessat Pierre-Alexis Dumas, director artístic de la firma francesa.

La bossa Birkin es va popularitzar durant la dècada dels 80 després que Jean-Louis Dumas la creés per a l'actriu i cantant Jane Birkin, amb qui va coincidir en un vol de París a Londres. Durant el viatge, Birkin es va queixar que era impossible trobar una bossa amb espai suficient per dur-hi els biberons per a la seva filla Lou. Dumas es va comprometre a fabricar-li una bossa prou gran com per "transportar tota la casa".