De vacances a l’hotel de Messi (i al seu ‘spa’!)

Un destí de proximitat amb platja però també amb altres atractius per a aquest estiu és Sitges, al Garraf. Es tracta d’un destí ben connectat, amb bones platges però també amb bons hotels que encara milloren més l’estada. Una de les opcions que dona la ciutat és l’hotel MiM Sitges, un quatre estrelles superior que porta el segell de qualitat del Grup Majestic, que el gestiona des que Messi va comprar l’edifici el 2017.

L’establiment, ubicat a tocar mateix de la platja de la Ribera i amb un total de 77 habitacions, es va acabar de construir el 2013, fet que dona un afegit a l’estada. A més a més del bon estat de les instal·lacions, l’hotel també compta amb l’atractiu de ser un edifici sostenible, tal com prova la certificació LEED Platinum, que concedeix el US Green Building Council. Entre altres elements verds, en la seva construcció es va utilitzar un 80% de material reciclat, compta amb leds intel·ligents que s’encenen i s’apaguen al pas dels hostes i està construït de tal manera que la llum natural arriba fins a la planta -2, on hi ha l’ spa.

De fet, el seu spa és un dels altres grans actius de l’hotel. Inclou un circuit d’aigües a pressió, dues saunes, dutxa de contrastos i, sobretot, una gran piscina d’aigua salada. Tot això en un entorn de molta tranquil·litat acústica, ja que està tot compartimentat. La terrassa superior, amb vistes de 360º i piscina, també és un bon lloc on fer vida en aquest hotel boutique, que ofereix una proposta gastronòmica basada en el receptari de la zona elaborat amb els productes locals. Peix de la llotja de Vilanova o hortalisses del Garraf, per exemple. Les persones que reserven a través de la seva web tenen el preu mínim garantit, l’entrada avançada, la sortida més tard, un 20% de descompte al restaurant i accés gratuït al circuit d’hidroteràpia. Quan millor que enguany?