Cinc ingredients dels productes cosmètics nocius per al medi ambient

El llistat de productes químics dels productes cosmètics i d'higiene personal és llarg. Alguns són derivats del petroli, i són necessaris per aconseguir la funció desitjada –allisar, suavitzar, netejar...–. El cas és que alguns poden produir un impacte molt perjudicial en el medi ambient, ja que al tractar-se de partícules petites no es queden als filtres durant el tractament de les aigües residuals, acaben als mars i oceans i afecten negativament l'ecosistema.

Alguns consumidors han començat a pressionar les marques perquè deixin d'utilitzar determinats ingredients químics nocius, i d'altres aposten per la cosmètica natural. Un article de l'edició britànica de 'Vogue' publicat aquest abril identifica sis dels ingredients més habituals dels cosmètics que són perjudicials per al medi ambient. Us els expliquem:

Oxibenzona i octinoxat

Amb l'estiu a tocar, l'oxibenzona i l'octinoxat són dos productes químics molt utilitzats perquè estan presents sobretot en les cremes solars. Segons el Servei de Parcs Naturals dels Estats Units, entre 4.000 i 6.000 tones de protector solar acaben anualment en zones d'esculls de corall. Així, l'impacte que generen les cremes solars es tradueix en un augment de l'emblanquiment del corall, que pot provocar inclús la mort de l'animal. Per aquest motiu, la primavera passada dos legisladors de Hawaii van aprovar un projecte de llei per prohibir els productes elaborats amb oxibenzona i octinoxat. Una alternativa als dos productes químics són els protectors solars minerals i biodegradables.

651x366 Hawaii ha emprès un projecte de llei per prohibir les cremes solars amb oxibenzona i octinoxat / GETTY Hawaii ha emprès un projecte de llei per prohibir les cremes solars amb oxibenzona i octinoxat / GETTY

Triclosan

Aquest potent agent antibacterià i fungicida està present en algunes pastes de dents, desodorants, xampús, sabons i desinfectants de mans. Actualment està en el punt de mira del Comitè Científic per la Seguretat del Consumidor de la Comissió Europea (SCCS, per les sigles en anglès) i de l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA). La polèmica sorgeix del fet que aquesta substància química s'acumula fins a superar els nivells recomanats, un 0,3% per a les pastes de dents i els productes cosmètics i un 0,2% per als líquids d'higiene bucal. Així, el triclosan arriba al medi ambient a través del sistema de clavegueram i, a més de la seva resistència i acumulació, presenta toxicitat en el sistema endocrí d'algunes espècies aquàtiques, com les algues o els dofins. A causa de la pressió exercida per alguns consumidors, la marca de dentífrics Colgate ha començat a eliminar des de principis d'aquest any el triclosan dels seus productes.