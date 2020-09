Ingressen els bessons d’Iglesias i Montero per una bronquiolitis

El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, i la ministra d’Igualtat, Irene Montero, han cancel·lat la seva agenda per als pròxims dies a causa de l’hospitalització dels seus fills bessons, Leo i Manuel, que pateixen una bronquiolitis. Segons han informat a Efe fonts pròximes a la parella, els petits han passat tota aquesta setmana amb un fort refredat i per això els seus pares van decidir portar-los a l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on van ser ingressats dissabte.

S’espera que els nens puguin ser donats d’alta en unes 48 hores, segons han assegurat les fonts. Leo i Manuel, que van néixer el 2018, són els fills grans de la parella, que té una altra filla, Aitana, nascuda l’agost del 2019. Leo i Manuel, els bessons de la parella, van néixer prematurament als sis mesos de gestació, el juliol del 2018. La parella es va retirar llavors de la política per tenir-ne cura fins que els nens van deixar d’estar ingressats perquè van arribar al pes òptim.