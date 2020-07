Instantànies sota l’aigua

Qui ha dit que només es poden fer fotos en sec? Malgrat que aquest estiu no està sent el més convencional per les mesures sanitàries i totes les restriccions que comporten, passar-s’ho bé immortalitzant els bons records sota l’aigua també és possible. No et perdis aquest recull de propostes, trucs i recomanacions per fotografiar cada moment de les vacances en remull.

Llibertat

Fotografiar sota l’aigua és tot un repte al principi, però es pot convertir en una addicció. Gemma Silvestre s’ha especialitzat en fotografia aquàtica de retrat i destaca la llibertat com a motiu principal per disparar en aquest entorn. “El que més m’agrada és el silenci que hi ha quan treballes sota l’aigua. Flotes i et pots dedicar a observar tot el que hi ha al teu voltant”, assegura. Silvestre, fotògrafa professional des de fa anys, ha engegat ara el compte d’Instagram @underwater_gemmasilvestre per donar a conèixer aquesta altra part de la seva feina, que combina la passió per la imatge i el mar des de fa vuit anys. “Treballar a l’aigua em permet deixar anar la imaginació, improvisar i tenir la ment en blanc. A més, és molt màgic veure la gent moure’s a càmera lenta sota l’aigua, i m’encant jugar a captar això”, remarca.

Companyes d'aventura

“M’he l’he endut a Indonèsia, a l’Amazones, a la Xina i al mar Mort”. Cristina Canaleta reconeix que la càmera GoPro que es va comprar fa quatre anys l’acompanya en tots els viatges que fa i que ja són gairebé inseparables. “És molt petita i lleugera i la faig servir per fer snorkel, pàdel surfo simplement nedar, perquè me la puc lligar a la mà o al pal selfie i és molt pràctica”, explica. Efectivament, aquests models de càmera són tot un èxit de vendes des de fa anys per la seva versatilitat i els resultats que ofereixen. En el seu cas, la Cristina admet que gaudeix molt fent-la servir i que la càmera ha sigut testimoni de grans aventures i viatges. Tot i així, algun cop ha patit els inconvenients que sigui una càmera tan petita. “Per fer submarinisme a Indonèsia me la vaig lligar amb un filferro al canell perquè no tenia res més i al cap d’una estona se’m va deslligar i la vaig haver d’anar a recuperar al fons del mar”, comenta, i destaca la sort que va tenir de trobar-la.

Un lloc en el mercat

Les càmeres aquàtiques sovint es comercialitzen també com a càmeres d’esport, perquè serveixen una mica per a tot. Són lleugeres i resistents a l’aigua, la pols i els cops. Des de Casanova Foto expliquen que es podria parlar “d’una venda estable de càmeres totterreny durant l’any, sobretot per part de qui practica esport (bicicleta, esquí, running...)”, i que després “es produeix un repunt de vendes durant l’estiu perquè també serveixen per a activitats d’aigua”, explica Isaac Sebastián, del departament de comunicació de la botiga. Sebastián destaca que la febre per aquest tipus de càmeres la va produir la marca GoPro fa uns deu anys i que des de llavors s’ha mantingut l’interès. “A això s’hi ha sumat la crescuda en els últims anys del vlogging -blog o canal amb vídeos- i la tendència de la gent a filmar i explicar tot el que fa”, explica. Així doncs, amb càmeres aquàtiques que filmen, que ara són la majoria, qui vulgui immortalitzar les vacances o crear contingut per a YouTube ho pot fer tot amb una mateixa càmera.

Alguns contres

“El problema amb aquestes càmeres i en general amb totes les totterreny és que als anuncis veus unes imatges espectaculars que no es corresponen amb el que la majoria fem quan estem de vacances. Pot ser que et decebin els resultats”, lamenta Iker Morán, cofundador de la web especialitzada Photolari. Morán admet que, tot i que les GoPro i altres models de càmeres submergibles són divertides de fer servir, per aconseguir resultats professionals cal invertir diners en l’equip. “És veritat que hi ha càmeres que ofereixen molt bones prestacions a preus molt baixos, però el problema és que per a la majoria de càmeres professionals calen carcasses. I aquí el pressupost es dispara perquè moltes vegades costen més la carcassa o els flaixos que no pas la càmera i l’òptica”.

Consells bàsics

Amb les càmeres aquàtiques hi ha alguns aspectes que no cal oblidar. Una de les coses més importants és assegurar-se de fins a quina profunditat es poden submergir, ja que no totes estan preparades per suportar la pressió. En el cas que es vulgui fer servir un equip convencional sota l’aigua, cal verificar quina és la millor funda o carcassa. I això val tant per a un telèfon mòbil com per a una càmera professional. “Abans de fer servir la carcassa aquàtica em vaig comprar unes bosses estanques i quan hi ficava la càmera patia bastant”, confessa Gemma Silvestre. Una altra cosa imprescindible és lligar-se bé l’equip per evitar que caigui al fons del mar o se l’emporti el corrent. Pot semblar una recomanació molt evident, però sovint es posa tot l’interès en la càmera i els accessoris sense parar atenció en la corda o el sistema de subjecció. Per acabar, és important remarcar que sempre cal esbandir l’equip que ha estat en contacte amb aigua salada. Passar-ho tot per aigua dolça és la clau per a un bon manteniment i per evitar que la sal s’hi incrusti i malmeti la carcassa o el segellament de les càmeres waterproof. “Vaig anar al mar Mort fa uns anys i, tot i haver esbandit la càmera i el pal selfie que duia, no n’hi va haver prou. La sal va entrar per les juntures del pal i es va fer malbé. Sort que a la càmera no li va passar res!”, recorda la Cristina.

El millor equip aquàtic del moment

Hem preguntat a un equip expert de Casanova Foto, botiga referent a Barcelona, quines són les millors càmeres i accessoris per fotografiar al mar, el riu o la piscina.

Olympus TG6: compacta i submergible amb zoom òptic equivalent a 25-100 mm. Permet fer vídeo 4K i inclou connexió wifi i GPS.

Insta360 ONE R 1-INCH EDITION LEICA: càmera d’acció amb òptica Leica d’alta qualitat. Es pot submergir fins a 5 metres, filma a 5.3K, compta amb un alt rang dinàmic i té un sensor d’una polzada.

GoPro Hero 8: permet gravació de vídeo 4K, té l’opció de filmar en càmera lenta, inclou estabilització d’imatge i es pot submergir fins als 10 metres de profunditat.

Panasonic DMC-FT7: pesa poc més de 300 grams, permet disparar ràfega de fotos, té un ampli rang de sensibilitat ISP i inclou un zoom òptic 4,6x.

Sony RX0 II: petita però de gamma alta amb òptica ZEISS. Permet fer vídeo 4K, càmera lenta fins a 1.000 fps i és una de les preferides dels youtubers per la seva pantalla abatible. Se submergeix fins a 10 metres.

Bosses de la marca Dicapac: bosses de protecció per submergir la càmera uns 2-3 metres sota l’aigua. N’hi ha per a diferents models i tipus de càmeres (compactes, rèflex i mirrorless ).