Jane Fonda, ambaixadora de l'última col·lecció de Gucci

260x366 Jane Fonda en una imatge d'arxiu en la qual se la veu promocionant el seu últim llibre / INSTAGRAM Jane Fonda en una imatge d'arxiu en la qual se la veu promocionant el seu últim llibre / INSTAGRAM

Jane Fonda és l'ambaixadora de la nova col·lecció de Gucci, dissenyada amb materials naturals i sostenibles. L'actriu, productora i activista va ser detinguda a finals de l'any passat en diverses ocasions a les escalinates del Capitoli, a Washington (EUA), mentre participava en una protesta contra la crisi climàtica, una defensa en la qual es troba molt involucrada. Per això la seva imatge té un valor afegit en aquesta campanya. La col·lecció, anomenada Off the grid i dissenyada per Alessandro Michele, director creatiu de Gucci, utilitza materials reciclats, orgànics, naturals i sostenibles, inclòs Econyl, un niló regenerat fet de materials de rebuig i deixalles pre i postconsum.

A les seves xarxes socials, Michele ha assenyalat que "la col·lecció està dissenyada per als que estan preocupats pel seu impacte en el medi ambient" i deixa clar que aquesta és una clara iniciativa per establir el compromís de la firma italiana a favor d'una "producció circular". L'actriu ha comentat a Instagram que "la crisi climàtica és el tema del nostre temps" i demana a la societat que "exigeixi" als seus governs que "inverteixin en infraestructures d'energia neta".

"Els economistes globals estan d'acord que és la millor inversió que podem fer, tant en termes de beneficis climàtics com de tenir el major efecte durant aquests moments de pandèmia quan es necessiten tants llocs de treball", indica l'actriu. Als seus 82 anys, Jane Fonda posa amb gest seriós, el cabell blanc i un conjunt de pantalons i jaqueta en tons crus. Un estilisme que complementa amb un gran bossa groga, a joc amb les seves esportives. La campanya, de la qual no és l'única protagonista, presenta un grup d'habitants de la ciutat que han establert la seva residència en una cabana rústica construïda en un arbre enmig d'una gegantina metròpoli moderna.

L'actriu té un ampli historial com a activista en defensa de diverses causes, entre les quals el seu missatge en contra de la Guerra del Vietnam, una època en la qual va arribar a fer una visita a Hanoi. L'actriu està focalitzada ara en el medi ambient i en la protecció de totes les seves energies. "Encara hi ha temps si ens movem ràpid i de forma ambiciosa per evitar les pitjors conseqüències, començant ara amb la transició de combustibles fòssils cap a energia neta i renovable", va dir durant les manifestacions de l'octubre passat, tal com recollia llavors Efe.