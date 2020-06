260x366 Kanye West dispara les accions de GAP i anuncia que llançarà una firma de maquillatge / INSTAGRAM Kanye West dispara les accions de GAP i anuncia que llançarà una firma de maquillatge / INSTAGRAM

Les accions de la firma de moda GAP s'han disparat després d'anunciar un acord amb el raper Kanye West per produir roba per a nens, dones i homes de la marca Yeezy, propietat del popular cantant. Divendres a la tarda, hores abans que es tanqués la sessió als parquets novaiorquesos, la cotització de GAP pujava un 21,28%, fins als 11 euros per títol, i al llarg de la jornada s'han arribat a produir pics de més del 30%.

En un comunicat, la firma de moda ha explicat que la nova línia de productes, que arribarà a les botigues tant físiques com digitals el 2021 sota el nom Yeezy GAP, estarà sota la direcció creativa del mateix West i que se centrarà en vestimentes "bàsiques i modernes a preus accessibles". La setmana passada West va anunciar que llançarà la seva pròpia línia de bellesa vinculada a productes de maquillatge i cura dels cabells. De fet, en aquest sentit queda clar que l'artista segueix els passos de la seva dona, Kim Kardashian, que és una estrella de la telerealitat però també una importantíssima empresària del sector cosmètic.

L'any passat West va guanyar al voltant de 150 milions d'euros, majoritàriament producte del seu contracte amb Adidas, empresa amb la qual ha llançat Yeezy, la seva marca de roba i calçat esportiu. A banda, el seu segell discogràfic Good Music està valorat en al voltant de 80 milions d'euros. La seva dona és propietària de KKW Beauty, una línia de bellesa en què hi ha bases de maquillatge, llapis de llavis, ombres d'ulls i pinzells, que compta amb quatre milions de seguidors a les xarxes socials i, segons les dades de Forbes, es embutxacar l'any passat 89 milions d'euros. La seva cunyada, Kylie Jenner, va llançar amb una inversió de 223.000 euros una reeixida línia de labials que el 2016 comptava amb desenes de productes, i un any més tard Forbes la posicionava en el lloc 59 de celebritats amb més fortuna després de calcular que havia ingressat uns 36,5 milions d'euros.