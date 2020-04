Leandro Cano presenta nova col·lecció: "El xou ha de continuar"

260x366 Leandro Cano presenta nova col·lecció: 'Imperio' / LEANDRO CANO Leandro Cano presenta nova col·lecció: 'Imperio' / LEANDRO CANO

El dissenyador Leandro Cano ha presentat la seva col·lecció Imperio, la primera amb un caràcter clarament comercial, amb onze dissenys per a una dona "nocturna" de cara a la tardor-hivern 2020-2021. Ho ha fet en aquest context de paràlisi comercial i general perquè, segons assegura en un comunicat, tot i la situació "tan adversa", " Show must go on", en referència a la cançó de Queen que repetia a la tornada aquest títol, que assenyala que el xou ha de continuar malgrat tot.

El dissenyador de Jaén no volia deixar passar més temps sense donar a conèixer, "encara que sigui de manera una mica rudimentària", la seva primera col·lecció per a la tardor-hivern. De fet, aquest canvi d'estil és significatiu en Cano, que acostuma a presentar les seves col·leccions en llocs i amb fotografies molt potents. Ara, però, donada la situació de confinament, mostra les seves peces sobre un fons blanc i sense que els vesteixi cap model, només amb un penjador.

651x633 Leandro Cano presenta nova col·lecció: 'Imperio' / LEANDRO CANO Leandro Cano presenta nova col·lecció: 'Imperio' / LEANDRO CANO

Cano ha explicat que si bé la inspiració de la seva última col·lecció artística, anomenada A tu vera –que va presentar a París al començament de març–, versava sobre "l'univers de les folklòriques" espanyoles, des del naixement d'Imperio Argentina fins a la mort de Rocío Jurado, " Imperio mostra la part més canalla i nocturna d'aquestes dones icona". És una col·lecció composta per onze vestits, confeccionats en diferents teixits com el setí, el sargé, el vellut, el piqué, el popelín, el denim impermeable i el tul.

651x386 Leandro Cano presenta nova col·lecció: 'Imperio' / LEANDRO CANO Leandro Cano presenta nova col·lecció: 'Imperio' / LEANDRO CANO

A banda dels vestits, en la col·lecció es poden trobar també bàsics com camises d'organdí, piqué o vellut. A més a més, la col·lecció inclou dues faldilles de tub, una de cuir i punt i l'altra només de punt, que es combinen amb un bodi de punt de màniga llarga i coll xemeneia. La línia es tanca amb una mena de granota de punt roma ajustada amb pantalons palazzo i sense esquena.