Local, ètic i sostenible

Vestir la família i la casa amb confeccions contemporànies de proximitat, sostenibles i ètiques és possible, només cal que ubiquem al mapa qui fa què. Seguint la divisió que marca ara mateix la nostra vida, la de les regions sanitàries, hem buscat dues marques o dissenyadors de cada regió que compleixin aquests requisits. No hi són tots, hi ha moltíssimes més iniciatives tèxtils abanderades de la sostenibilitat a Catalunya, però esperem que aquest mapa serveixi per teixir-ne de manera col·laborativa un de més espès, amb més punts. Hem triat moda d’home, de dona i de nadons, d’estil surfer o pop, llanes per a qui vulgui vestir-se ell mateix, dissenys de passarel·la i fins i tot moda de núvia, que sempre costa tant que sigui sostenible i de proximitat, perquè l’Índia és única fent segons quins teixits de festa. La majoria de les propostes tenen el certificat Global Organic Textile Standard (GOTS), que assegura que allò s’ha fet amb fibres naturals o orgàniques i que si s’ha tintat ha sigut amb productes lliures de tòxics, i el certificat OEKO-TEX Standard 100, que certifica que no té substàncies nocives. La moda catalana sí que fila!

Terres de l’Ebre

Eva Humo (Deltebre, Baix Ebre)

L’Eva transforma l’aixovar familiar en vestits contemporanis: llençols de més d’un segle que ara són faldilles fetes per ella mateixa al taller de confecció que havien tingut els seus pares. A més, fa tres anys que sota el nom de Cocoe fa turbants amb cotó 100% orgànic, material procedent de petits productors nacionals i estrangers, i pensats per a les persones que estiguin passant per un procés oncològic.

Soc una Troca (la Fatarella, Terra Alta)

Llana i fil per posar-vos a teixir les vostres pròpies peces. Sostenibles, aconseguits de manera ètica i sense mulesing, una pràctica molt estesa malgrat que implica certa mutilació de les ovelles. Els tints que fa servir la Laia, la responsable, són orgànics, lliures de metalls pesants i tenen els certificats GOTS i OEKO-TEX.

Camp de Tarragona

Ardits (Tarragona, Tarragonès)

Roba d’aires surfers dissenyada per l’Ignasi a Tarragona ciutat, amb tirades màximes de 100 samarretes per model, fetes amb cotó orgànic procedent en bobina del Brasil, l’Índia o el Pakistan i teixit en tallers de Mataró per fer el teixit pla i procedir a la confecció. Una oda a la costa catalana que repercuteix positivament en l’economia local.

Numon (Reus, Baix Camp)

Dues germanes, la Núria i la Gemma, estan al capdavant d’aquesta marca de bosses de mà. L’una fa des del dibuix fins a la producció de cada complement, i l’altra atén la botiga online i la física (c/Sant Magí Alegre 4, Reus, on també tenen el taller). Els seus productes són fets a base de materials recuperats de vells estocs, com ara tapisseries, de proximitat i vegans (i la polipell és italiana amb certificat Ecolabel).

Àmbit metropolità sud

La Vietnamita (Vilanova i la Geltrú, Garraf)

Cooperativa de serigrafia on es fa difusió de samarretes estampades amb missatges reivindicatius i compromesos. Segueixen els principis de l’autogestió i l’anticapitalisme. Van crear-la per donar alternatives laborals als joves de la zona i ofereixen materials tèxtils de qualitat al millor preu.

Baby Crotx (Esparreguera, Baix Llobregat)

Associació local de costura artesanal que es dedica a confeccionar roba per a nadons. Té l’ull posat en minimitzar l’empremta ecològica dels seus productes, de manera que treballa amb tallers de la zona. Fan produccions limitades, sempre amb teles de cotó que tenen el certificat ecològic líder en el món dels tèxtils (l’OEKO-TEX estàndard 100), i accepten encàrrecs personalitzats.

Barcelona

Bravafabrics (Barcelona, Barcelonès)

Tenen uns estampats divertidíssims i estiuencs i produeixen en tallers de la Península, en condicions justes i ètiques. Fan servir polièster reciclat per fer roba de bany, cotó 100% orgànic certificat per GOTS per a les samarretes, viscosa reciclada i anomenada Ecovero per a les bruses i, per als jerseis, llana merino aconseguida sense mulesing.

TopManta (Barcelona, Barcelonès)

El Sindicat Popular de Venedors Ambulants va crear l’any 2017 aquesta marca de roba feta amb cotó de comerç just i missatges punyents que estampen ells mateixos a la botiga que tenen al carrer d’en Roig número 13 de Barcelona. També tenen dissenys propis fets amb teles africanes per alguns d’ells, sastres de professió.

Àmbit metropolità nord

Art and Seams (Sabadell, Vallès Occidental)

Creada el 2014 i de producció molt petita per, de fet, intentar-ho fer tot sota comanda i evitar els estocs. Tots els teixits són ecològics i vegans. La majoria de les peces es fan al taller propi, i les poques coses que s’externalitzen es fan en tallers pròxims per fomentar el quilòmetre zero i impulsar l’economia local.

Teixidors (Terrassa, Vallès Occidental)

Entitat social fundada el 1983 que fa coixins, pufs, tovalloles i mantes amb telers manuals i donant feina a persones amb diversitat intel·lectual. Les peces, fetes a mà i, per tant, imperfectes i úniques, són sobretot de llana merina procedent de la granja francesa Maco Merinos i tintada de manera natural per una artesana suïssa que viu al Penedès.

Girona

El Flamenc (Vidreres, Selva)

Bosses i coixins de cotó orgànic amb certificats OCCGuarantee i GOTS. Les bosses tenen garantia d’ús alimentari i els coixins estan estampats amb pintures naturals al guix o a la calç. Tot confeccionat a Catalunya per dones en risc d’exclusió social. Tenen una línia vintage feta amb teles recuperades, antigues, de cotó o lli.

Marcelinus (Olot, Garrotxa)

Bosses i roba dissenyades, teixides i confeccionades al taller del carrer Anglès número 15 d’Olot de manera força artesanal i, per tant, reposada i llarga. Fan peces d’hivern i d’estiu i tallen els jerseis un per un. Els retalls sobrants es donen al Servei de Teràpia Ocupacional d’Integra, amb els quals fan productes de patchwork.

Catalunya Central

Miriam Ponsa (Manresa, Bages)

Creu de Sant Jordi d’aquest any, aquesta dissenyadora manresana fa dècades que promulga dalt de les passarel·les una moda sostenible, duradora i feta 100% a Catalunya, des del disseny fins a la planxa. Defensora de les arrels col·lectives i personals, l’any 2000 va recuperar l’antiga fàbrica familiar, dedicada al tèxtil des de principis del segle XIX.

Iaios (Igualada, Anoia)

Samarretes i jerseis d’home i dona 100% reciclats, reciclables i duradors. Fets amb fil reciclat que es fila a Olot (Garrotxa), es teixeix i confecciona a Igualada i s’emmagatzema i es ven des de Granollers (Vallès Oriental). El procés de fabricació del fil comença per recuperar retalls de llana i acrílics, separats per colors i triturats per tornar-los a fer fil.

Alt Pirineu i Aran

Xisqueta (Rialp, Pallars Sobirà)

El 2009 va fundar-se l’associació Obrador Xisqueta per aconseguir que la llana d’ovelles de raça xisqueta es pagués a un preu just, i d’aquí va sorgir aquesta marca de jerseis, gorros, bufandes i mantes fets a Sabadell amb llana d’aquesta ovella del Pirineu. També es pot apadrinar una ovella xisqueta per col·laborar en aquest projecte.

Cusart (Sort, Pallars Sobirà)

Dessuadores, jaquetes, jerseis i complements fets al Pirineu, amb un disseny marcat però que no passa de moda. Fets amb teixit orgànic que té els certificats GOTS i OEKO-TEX. Durant el confinament, i com moltes altres marques d’aquest mapa, ha fet mascaretes de tela per a petits i grans.

Lleida

Alba Minguella (Tàrrega, Urgell)

Costura d’autor per a núvies, dissenyada i cosida per l’Alba al seu taller de Tàrrega i confeccionada amb teixits de distribució catalana i procedència majoritàriament del sud d’Europa. Esforç per implicar agents especialitzats de casa nostra, com per exemple l’empresa familiar barcelonina a qui encarrega forrar els botons.

Stjor (l’Espluga Calba, Garrigues)

Un capellà va impulsar la creació de la cooperativa tèxtil John Fil en ple franquisme, el 1969, com a alternativa a la feina del camp i per evitar l’èxode a la ciutat. Ara té una quarantena de socis treballadors i la seva marca, Stjor, fa polos amb certificat Woolmark que podeu comprar en quatre botigues multimarca de Barcelona, Lleida, Mataró i Bellpuig.