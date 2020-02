El Macxipà de Hollywood

Es veu que fa anys molta gent acabava les llargues nits de festa al bar Pinotxo de la Boqueria. Quins temps aquells, quan a la Boqueria et podies menjar un reconfortant esmorzar per tornar a ser persona o, si més no, per poder seguir bevent. Ara tot és bastant diferent. Després d’esquivar unes quantes dotzenes de turistes que miren el menjar de les parades com si no n’haguessin vist mai, el que t’espera és fer cua. És a dir, que si vens de festa quan et toca el torn ja no tens ni gana.

Potser per això són molts els que avui dia segellen les nits menjant-se algun brioix calentet d’alguns dels Macxipà 24 h que hi ha per Barcelona. No es pot comparar amb uns calamars o amb una truita de patates, però a determinades hores un brioix dolç i calent, a falta de millor companyia, és glòria.

Una mica el mateix -però amb sensibilitat animal- els va passar a Joaquin Phoenix i Rooney Mara (01), que es veu que quan es va acabar la llarguíssima gala dels Oscars d’ara fa una setmana van marxar directes a menjar-se una hamburguesa vegana. Ni festes d’ EltonJohn ni de Vanity Fair. L’adorable parella va acudir abans de res a la crida de Monty’s Good Burger, una cadena nord-americana que té seu també a Los Angeles, on el seu estat d’ànim i els seus principis van trobar un encaix meravellós.

El fotògraf Greg Williams -que té un compte d’Instagram que vostès ja haurien d’estar seguint- els va immortalitzar asseguts a l’entrada de l’establiment menjant-se unes hamburgueses cruelty free separats únicament per l’Oscar que ell s’acabava d’endur pel seu paper protagonista a la pel·lícula Joker. A la imatge -que no els oferim per respecte a la propietat intel·lectual dels artistes però que trobaran a @gregwilliamsphotography-, ell porta l’esmòquing heteronormatiu que duien tots els avorrits actors aquella nit i ella porta posat un vestit de la firma anglesa Alexander McQueen que li quedava com anell al dit. El millor de tot és que, a aquelles hores, l’actriu novaiorquesa ja havia abandonat els stilettos i els havia canviat per unes Converse negres. Les de gala. Quina meravella de record. És per tenir aquesta foto posada al menjador: triomfar a la vida sent tu mateix i celebrant-ho al teu aire mentre el món et mira. Ole!

I és que, de segell propi, a ells no els en falta, ni a un ni a l’altre. Sense anar més lluny, quan va pujar a recollir l’Oscar, Phoenix va fer un discurs abrandat sobre la crueltat que els humans infligim als animals i va començar a parlar de vaques. “Ens creiem amb el dret d’inseminar artificialment una vaca i robar-li el nadó, tot i que els seus crits d’angoixa són inconfusibles. Després li prenem la llet que està destinada al seu vedell i ens la posem al cafè i als cereals”, va explicar a Hollywood. I al món.

Tant de bo les seves paraules ajudin a augmentar el nombre de persones que tenen la sensibilitat animal entre les seves prioritats. Perquè, tot i que ser vegà sigui treure un deu en aquest sentit, entre això i treure un zero hi ha molt camí per recórrer per a la majoria dels ciutadans. Està bé que les noves parelles de Hollywood, a part de ser guapos, siguin també altres coses. Per exemple, persones amb valors i no mers cossos fitnessrematats al quiròfan per poder excel·lir als anuncis.

A l’hospital, però de Gucci

No va tenir una nit tan rodona ni tan adaptada als seus plans Salma Hayek (04), que va acabar la jornada a l’hospital. Això sí, al Cedars-Sinai i vestida -com sempre- de Gucci. Segons hem sabut, Evelyn O’Neill (03), la seva amiga íntima i mànager, va caure i es va trencar el canell. Es veu que del mal que li feia, i fins que no van aconseguir estabilitzar-la, la cosa es va allargar “fins que va sortir el sol”, tal com va relatar l’actriu. “Evelyn, mai havia vist ningú suportar tant dolor amb tanta gràcia”, li va dedicar a través d’Instagram la mexicana, de 53 anys. ¿Ho veuen com a vegades un Macxipà no sembla tan mal pla? Per cert, Hayek va tenir temps de canviar-se de roba i posar-se el modelet que tenia previst per a l’ after party dels Oscars. Al cap i a la fi, l’objectiu de lluir la figurael va complir!

I per últim i inevitable, la nit de Brad Pitt (02). No conec cap anècdota sobre com -o amb qui...- va acabar la nit. Potser va ser en algun Macxipà de Hollywood amb Jennifer Aniston, però això ara mateix és igual. De la vetllada en destaca realment el seu ressorgiment, segellat amb les mirades emocionades de tots els companys de la indústria, que veien en aquell actor de 56 anys que recollia un Oscar un home que està tornant a la vida plena que mereix.

Resulta curiós com, tenint-ho tot en contra, les coses poden canviar ipso facto. Fins fa ben poc Pitt era un actor estancat i del qual només es parlava per la seva addicció a l’alcohol i per estar enfrontat amb els seus fills, a més d’estar-ne distanciat. En canvi, ara en tenim fotos bevent aigua després de rebre el seu primer Oscar, vídeos sent aplaudit amb especial èmfasi per uns companys de la indústria que saben molt bé l’esforç que ha hagut de fer i informacions que no va anar als Bafta perquè estava amb el seu fill gran. Mentrestant, la seva exdona segueix mediàticament desapareguda en combat. Quins canvis de guió poden donar a les nostres vides algunes nits.