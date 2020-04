Mango llança una petita col·lecció texana feta amb roba donada pels seus clients

La firma catalana Mango ha llançat la seva primera línia centrada en l’economia circular. Es tracta d’una col·lecció càpsula de roba feta de fibres reciclades procedents de les peces de vestir recollides a les seves botigues a través del projecte Second Chances. Donades aquestes particularitats, les peces tenen menys impacte ambiental i estan compostes per un 20% de fibres reciclades i un 80% de cotó sostenible.

L’any 2016, Mango va llançar el projecte Second Chances, amb el qual ja s’han recopilat més de 32 tones de roba a través de 420 contenidors repartits en totes les botigues de Mango a Espanya, així com també a França, Portugal, Alemanya, Croàcia, Holanda, Itàlia, Portugal i el Regne Unit. Aquest projecte d’economia circular es du a terme en col·laboració amb Koopera, una cooperativa impulsada per Càritas que contribueix a fomentar una economia social i sostenible, a més de crear llocs de treball que permetin la inserció laboral de col·lectius desafavorits.

Les peces recollides a les botigues es classifiquen per donar-los una segona vida i, segons el seu estat, es poden reutilitzar, tornar a convertir en fil, reciclar per a funcions alternatives com el farcit de sofàs o cremar per generar energia.

Per a les peces amb segona vida resultants, una jaqueta texana i uns pantalons texans per a home i dues peces iguals per a dona, Mango ha fet servir 6 tones de teixit de cotó recuperat que s’ha reciclat i s’ha teixit de nou. A més, la firma explica que per tenyir els teixits ha utilitzat un mètode que li ha permès estalviar un 85% d’aigua.

L'empresa s’ha marcat augmentar la proporció de fibres sostenibles en les seves col·leccions. Entre els seus plans, esperen que el 100% del cotó utilitzat sigui d’origen sostenible abans del 2025. Aquest mateix any també volen que el polièster reciclat sigui almenys el 50%. Abans del 2030, l’empresa vol que el 100% de les fibres cel·lulòsiques utilitzades siguin d’origen controlat. La marca s’ha compromès a llançar anualment una col·lecció feta de fibres reciclades a partir de les peces recollides en els seus contenidors Second Chances.