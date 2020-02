Manu Guix i la coral Xamfrà renoven la cançó del Cola Cao

Adeu a la lletra que deia: “ Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Cola Cao”. Coincidint amb el seu 75è aniversari, la coneguda marca de cacau en pols ha decidit renovar el seu famós jingle per adaptar-se als nous temps. I la nova versió ha anat a càrrec de Manu Guix, que va presentar la cançó dijous acompanyat del cor infantil Xamfrà, entitat del Raval que treballa per la inclusió social a través de la música, la dansa i el teatre. A través de les xarxes socials, Guix ha explicat la intenció: “Fer una nova lletra per a un himne tenint en compte els valors que volem transmetre a les noves generacions del segle XXI”. Per això la nova lletra té en compte conceptes com la sostenibilitat, els productes naturals i la igualtat entre dones i homes.

La melodia es va sentir per primer cop als anys 50: s’emetia a la ràdio per donar pas a les radionovel·les més populars de llavors.