Ho volem tot: tenir cura de cos, ment i entorn és possible

¿Podem ser hedonistes i alhora ser respectuosos amb el medi ambient? Per sort, al Mas Salagros EcoResort la reposta és que sí. El projecte està pensat per tenir el mínim impacte negatiu possible en l’entorn i per això respecta els estàndards europeus sobre sostenibilitat, consum energètic eficient, gestió de residus i reciclatge. Afirmen orgullosos que són el primer EcoResort 100% de la Península i garanteixen la procedència ecològica de tots els seus productes, ja siguin els materials amb què han construït l’hotel com els mobles, passant per la decoració o el que per a molts és un dels records més preuats dels hotels: les amenities.

El menjar que serveixen també és ecològic i de proximitat. De fet, és tant de proximitat que una part dels ingredients provenen del seu propi hort i granja (on fan tallers per a la canalla). La carta varia segons l’estació de l’any i ofereixen tres restaurants amb tres conceptes diferents segons les necessitats de cadascú: el Gastro Wine Bar, ideal per fer-hi unes tapes i l’ afterwork ; el Cibus, un espai familiar apte per a tots els públics, i el gastronòmic, que porta el nom de 1497. La xifra no és gratuïta, perquè és la data de construcció de l’antiga masia, que era coneguda com a Can Sala Gros. L’hotel és només a vint minuts amb cotxe de Barcelona, al parc protegit de la Serralada Litoral, un lloc fantàstic per fer-hi excursions a peu o amb bicicleta i ioga. L’establiment disposa de dues piscines i gimnàs, i cada dia proposa activitats (sense cost) per als clients adults i petits -a través del seu servei de Club Infantil-. Però el que segur que no podeu deixar de fer és visitar-hi l’ spa, gestionat per Aire Ancient Baths, i gaudir del circuit d’aigües, flotar en un bany de sal o fer-vos un massatge. Un lloc per recarregar piles.