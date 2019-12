Mendes i Newton-John, condecorats

L’actriu Olivia Newton-John i els directors de cinema Sam Mendes i Steve McQueen han sigut distingits, respectivament, com a dama i cavallers de l’Imperi Britànic. Són tres dels noms més populars que apareixen a la llista de 1.097 persones a qui la reina d’Anglaterra, Elisabet II, ha condecorat, com és tradicional, coincidint amb el canvi d’any a proposta del govern britànic. Tot i que viu a Austràlia des dels sis anys, Newton-John va néixer a Cambridge, i ha assegurat que se sent “molt orgullosa dels seus avantpassats britànics”. La intèrpret ha sigut distingida pels serveis a l’entreteniment, però també per la implicació en els àmbits de la beneficència i la recerca contra el càncer, una malaltia a la qual s’ha hagut d’enfrontar en tres ocasions.

Entre els premiats hi ha també un gran nombre d’esportistes, com ara jugadors i tècnics de la selecció de criquet del Regne Unit (que aquest any ha guanyat el Mundial) o la futbolista Jill Scott. Així mateix, s’han distingit una trentena de supervivents de l’Holocaust, en reconeixement a “la seva extraordinària resiliència i compromís personal”. A més, destaca la inclusió del músic Elton John, que ja fa anys havia rebut el títol de cavaller, en el selecte grup de 65 membres de l’orde dels Companys d’Honor, una distinció més elevada.

Tal com destaca el govern britànic en un comunicat, el 51% de les persones que han obtingut distincions aquest any són dones, l’11% tenen algun tipus de discapacitat i el 3,3% formen part del col·lectiu LGTBI.