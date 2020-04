La Mercedes-Benz Fashion Week Eivissa s'ajorna fins al 2021

La quarta edició de la Mercedes-Benz Fashion Week Eivissa, prevista per a aquesta primavera, ha quedat ajornada fins al 2021 a causa de la pandèmia del coronavirus. "Aquest any, a causa de l'emergència sanitària, hem optat, molt al nostre pesar, per ajornar aquesta edició", ha explicat aquest dijous Roland Schell, president de la passarel·la. L'automobilística Mercedes-Benz, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel i Ifema, organitzadors de la desfilada eivissenca, agraeixen tant als dissenyadors participants com a les marques patrocinadores i col·laboradores la seva comprensió i suport en aquesta difícil decisió.

Amb només tres edicions, la passarel·la pitiüsa s'ha consolidat com una de les principals plataformes de la moda resort a nivell internacional i la segona passarel·la més important del nostre país, després de la ja consolidada Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, amb la qual comparteix patrocinadors i organitzadors. La fusió de moda i música són els senyals d'identitat d'aquesta passarel·la, que ha aconseguit reunir grans noms del disseny com Alvarno, Andrés Sardá, Juanjo Oliva o Roberto Diz.

A partir d'aquest moment, "comencem a treballar en la quarta edició, el 2021, amb més força i il·lusió si és possible", ha declarat Daniel Gómez Korf, director de l'esdeveniment. Des d'Ifema també lamenten la cancel·lació. "El 2021 recuperarem l'esperit d'aquest gran esdeveniment amb vocació internacional, que reunirà novament grans noms de la moda i la música", ha assenyalat a Efe la directora de la passarel·la MBFWIbiza, Núria de Miguel.

Eivissa s'ha fet un lloc en la moda resort al costat de destinacions internacionals com Miami, on marques d'arreu del món presenten les seves creacions. La moda resort, també coneguda com de creuer, es basa en peces lleugeres i versàtils que podrien equiparar-se a la roba d'entretemps i que es ven mentre ja hi ha rebaixes d'estiu i encara no es ven la roba d'hivern. El seu target són essencialment persones que viatgen i necessiten peces útils per a contextos diversos de nit i de dia.