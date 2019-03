La versió de baix cost de la 'Guia Michelin': on trobar alta gastronomia per menys de 35 euros

La 'Guia Michelin' és sinònim de restaurants de luxe i alta gastronomia, però aquest dijous han presentat la seva guia 2019 per a tots els públics, la que destaca restaurants de l'Estat i Portugal on es menja molt bé per menys de 35 euros. Sota el nom 'Buenas mesas a menos de 35 euros', el llibre aplega 407 restaurants on es pot menjar amb una "excel·lent relació qualitat-preu" . Catalunya, amb 71 restaurants seleccionats, és la comunitat autònoma amb més presència a la guia, seguida d'Andalusia i el País Valencià.

La voluntat de Michelin, tal com expliquen, és ajudar els amants del bon menjar que no es vulguin gastar un dineral a seleccionar els restaurants on aquest binomi és possible. A diferència de la 'Guia Michelin', que principalment reconeix l'alta cuina i la creativitat, aquesta és la seva edició més econòmica, i ressenya els restaurants que ostenten la qualificació Bib Gourmand, que distingeix els establiments on es pot menjar per menys de 35 euros, així com els que estan reconeguts amb el segell Plat Michelin, que es concedeixen a "un bon menjar".

71 restaurants en 51 ciutats

Entre els restaurants de Catalunya que apareixen a la guia trobem el Vivanda de Barcelona, la masia familiar Can Ferran de Sant Quirze del Vallès o les racions de fusió del Verat a Santa Coloma de Gramenet. A la Costa Brava destaquen els gustos mariners d'El Vaixell de Llançà o la creativitat del Vicus de Pals. A Girona s'ha escollit el Nu per la seva innovació.

Al sud de Catalunya, Cal Travé de Solivella destaca pel seu 'steak tartar' o la tonyina a la brasa amb verdures, mentre que a l'Hostal Colomí de Santa Coloma de Queralt destaquen els seus plats a la brasa i un servei atent. A prop de Lleida s'ha seleccionat l'Amoca de Linyola amb la seva cuina tradicional i l'especialitat en els plats de cargols o les influències asiàtiques de l'Aimia. Si us ha entrat salivera, podeu consultar els restaurants amb qualificació Bib Gourmand aquí.