Mor el dissenyador Kenzo Takada als 81 anys a causa del covid-19

El dissenyador japonès Kenzo Takada, que va fundar la coneguda marca Kenzo als anys 70, ha mort aquest diumenge als 81 anys en un hospital als afores de París després d'una complicació causada pel coronavirus.

Nacut a Himeji, Kenzo es va fer un lloc en el món de la moda combinant l'estil nipó amb l'europeu i va ser un dels primers creadors japonesos que es van imposar en l'escena internacional amb la seva firma de roba, perfums i productes de luxe, coneguda pels estampats colorits i florals que encara defineixen la identitat de la marca. Arribat a París el 1964, on va obrir la seva primera botiga, va assolir l'èxit a la dècada del 1970, quan va presentar els seus primers xous a la Galerie Vivienne de París i una de les seves models va aparèixer a la portada de la revista Elle.

Tot i que la seva firma va quedar en mans del grup LVMH i ell es va retirar el 1999, Kenzo hi havia continuat involucrat com a assessor i conseller creatiu, malgrat que no va poder estar present en l'última desfilada, aquest divendres passat a París, perquè ja es trobava molt malalt. Des del 2019 el dissenyador portuguès Felipe Oliveira Baptista és qui dirigeix Kenzo. "Bon viatge, mestre [...]. El seu esperit viurà per sempre", se n'ha acomiadat Baptista a les xarxes socials. Actualment Kenzo estava involucrat en un nou projecte creat aquest mateix any: la firma de decoració d'interiors K3.