Un Nadal d’àpats en petit comitè

Sí, aquest any és tan atípic que si el dia de Nadal decidim dinar una pizza congelada no vindrà a buscar-nos la policia de la gastronomia. Però ni que siguem pocs comensals a taula no tenim per què privar-nos del plaer i l’alegria que ens proporciona cuinar i menjar, un plaer que bona falta ens fa en uns temps tan poc amables. I amb una mica d’organització podrem compartir amb qui estimem potser no el menjador, però sí les nostres creacions. Qui ho diu, doncs, que un Nadal en petit comitè ha de ser menys gastronòmic?

Dinars reduïts, menús diferents

Menys comensals pot voler dir moltes coses. Si a casa vostra estireu fins al màxim de persones que permeti el pla de Salut -deu, en el moment d’escriure això-, és molt possible que el vostre àpat de Nadal s’hagi de planificar de manera similar a altres anys. A l’altre extrem, si esteu sols a casa, podeu tenir la temptació de no fer gran cosa i limitar-vos a un autohomenatge amb delicatessen ja preparades. La dietista nutricionista Raquel Bernácer adverteix del perill de “bolcar la frustració i l’ansietat de la situació en el menjar i la beguda”, i recorda que “els plats especials no tenen per què ser ultracalòrics”. “Una crema de carabassa especiada, si no n’hem pres mai, és una festa”. I per què no aprofitar que tenim menys pressió perquè surti tot perfecte i jugar una mica a la cuina o millorar les habilitats culinàries pròpies? Un Nadal en solitari és perfecte per experimentar, i si el suflé cau o el xai a la Wellington no us queda del tot bé, ja sabreu com no equivocar-vos quan tornin els dinars familiars. I sempre es pot reciclar: si aposteu per la clàssica escudella i carn d’olla, hi guanyareu cuinant-ne de més i congelant-ne, però haureu de preveure guardar a part galets crus i separar-ne la patata, que no aguanten tan bé el fred del congelador. Tocarà afegir-los de nou i acabats de bullir quan arribi el dia que decidiu repetir la festa.

El cuiner Xesco Bueno, del restaurant Ca l’Esteve de Castellbisbal, suggereix apostar per una truita de carn d’olla, un plat que qualifica de “brutal”, i també fer servir la pilota que ens hagi sobrat “amb una salsa de pebre verd o de rocafort”. Les receptes d’aviram són fàcilment adaptables a formats reduïts, si canviem el gall dindi per pollastrons o només en cuinem cuixes o pits, o les substituïm per un rostit de pollastre.

Si preferiu fer peix, podeu aprofitar que aquest any les peces més grosses segurament baixaran de preu -perquè no es podrà vendre als restaurants- si demaneu a la vostra peixateria que us el preparin en racions per congelar. La mateixa estratègia es pot fer servir també amb les carns, però posats a engegar el forn per a una espatlla de cabrit o un rostit, congeleu-ne porcions individuals desossades i sereu a un cop de microones de posar-vos les botes qualsevol dia. També podreu reconvertir-les en els proverbials canelons o entrepans, sense que ocupin tant d’espai com una peça sencera i crua al congelador. I no en tireu el suc perquè, diu Bueno, “és fantàstic amb pasta fresca”, i afegeix que és ideal “congelar-lo en forma de glaçons, perquè et soluciona la vida”. Sense sortir del congelador, Bueno aconsella guardar-hi el raïm que ens sobri de Cap d’Any, “que podem anar menjant gra a gra com una llaminadura, després”.

Junts per separat

Una altra manera de poder-se reunir entorn de la taula amb la família, ni que sigui en esperit, és convertir l’àpat en un càtering solidari, és a dir, repartir-se el menú entre diferents bombolles i distribuir carmanyoles o safates amb cada plat. Així, la càrrega de feina és més fàcil de suportar, i es pot fer una trobada breu -no cal ni dir que respectant totes les mesures de seguretat- només per intercanviar els plats. Tingueu present que algunes coses, com els canapès, val més entregar-les a mig muntar, perquè el pa no s’estovi, i que haureu de tenir previstos prou tàpers -millor amb tap de rosca, si repartiu sopa de galets o altres líquids- dels quals us pugueu desfer, per si triguen a tornar.

Si hi ha qualsevol instrucció particular sobre els plats, és bona idea que la doneu per escrit, per a tots aquells familiars una mica maldestres a la cuina. I, a més de les mesures anticovid, recordeu que cal respectar totes les altres mesures higièniques i de conservació dels aliments que ja poseu en pràctica en circumstàncies normals, com vigilar amb la cadena del fred o no guardar les conserves obertes a la llauna. Ah, i no oblideu les begudes ni els torrons. Raquel Bernácer suggereix també, si es menja sol, “no descuidar el parament de la taula, i guarnir-la amb alguna espelma o flors, per tal de fer present la festa i gaudir del menjar sense culpa”: “I millor si ens connectem virtualment!”

Crear nous rituals

Portant aquest repartiment a l’extrem, aquest any com cap altre regalar menjar és una bona idea, en particular si teniu familiars que viuen sols o treballen en primera línia. Per uns 30 euros podeu muntar un minilot de Nadal personalitzat, que fa molta festa i amb el qual és molt difícil no encertar-la (a diferència del que passa, per exemple, amb la roba).

Als països del nord d’Europa i als Estats Units hi ha una llarga tradició de preparar galetes durant els dies d’Advent per enviar-les a la família per correu. Si cerqueu a internet butter cookies en trobareu mil receptes bàsiques, que podeu personalitzar amb una mica de ratlladura de cítrics, espurnes de xocolata o licor.

Fer galetes és una bona porta d’entrada per introduir els nanos a la cuina, perquè la majoria de les receptes són molt senzilles i no impliquen gairebé ganivets ni focs. Els podeu ensenyar a mesurar ingredients, a mantenir la cuina neta i, en general, els estimulareu la creativitat (també els podeu parlar de nutrició, però llavors haureu de pensar en una alternativa menys dolça). I, després, les poden fer arribar als avis embolicades en paper de seda dins d’una caixa metàl·lica.

Per als adults, una bona manera de reunir-se digitalment pot ser participar en un tast virtual de vins o de formatges (en alguns casos es reparteixen en forma de taules a domicili, també maridades amb còctels a punt per beure). Dels tastos en trobareu de guiats, per aprendre en família de manera estructurada, o podeu fer-ho pel vostre compte. I si voleu començar l’any fent-vos el propòsit de menjar més sa, podeu fer en grup una classe de cuina virtual a través de Zoom amb Raquel Bernácer a la web Alimentarte.net. Feu el que feu, el que compta és poder transcendir la distància física, i un plaer compartit, encara que sigui de manera virtual, serà la nostra millor eina per aconseguir-ho.