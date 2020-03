Natura en línia per combatre el confinament urbanita

L’obligada falta de contacte amb la natura d’aquests dies ha fet que siguin més necessàries que mai les visites al bosc. Com que estan prohibides, algunes entitats les han fet possibles, almenys des de casa. El Reial Jardí Botànic de Madrid, per exemple, ha obert les portes en línia i permet conèixer als internautes des dels seus jardins històrics fins a la seva Terrassa dels Bonsais.

L’Associació de Desenvolupament Sierra de Guadarrama, per la seva banda, també permet ara accedir a aquest Parc Nacional “des de qualsevol lloc de món” gràcies a la digitalització. L’organització SEO/BirdLife, en canvi, ha posat en marxa continguts relacionats amb aus com el voltor negre, l’òliba i el xoriguer. Entre d’altres, es pot seguir en temps real la construcció de nius o la cria de pollets gràcies a càmeres als nius.

Per a qui vulgui anar a Montserrat, la tecnologia permet fer-hi una visita amb mapes a 360 graus per recórrer les diferents rutes –religioses, esportives, naturals– a cop de clic. El visitant virtual pot endinsar-se fins i tot a les coves. Per acabar, la plataforma virtual A Way to Go permet la possibilitat de caminar entre els arbres a nens i adults, i la web Germinando.es permet aprendre horticultura a urbanites.