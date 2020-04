Omplim la casa de verd

Tant si a casa tens el jardí de l’Edèn en tota la seva exuberància com si només hi tens un cactus que encara no saps ben bé si és de plàstic o de veritat, aquest reportatge t’interessa. En un mes i escaig de confinament ja hem fet sabó, pa, bricolatge, punt de creu, aquarel·les, meditació, un curs de japonès i hem endreçat el pis sencer. I si és cert que pel fet de ser a casa tot el dia estem més reflexius i observadors, us haureu adonat que les plantes i els arbres que teniu a la vista ja tenen brots o estan florits, en plena primavera, un moment “ideal per realitzar-los determinades tasques”, comenta Alba Núñez, creadora del projecte Verdopolis (www.verdopolis.com), en què a través de tallers per a particulars i empreses, un blog i altres formats divulgatius intenta fer de les ciutats espais més verds.

Per altra banda, Fabricio Giordano, propietari de la boutique d’art floral Florestudio -que és a l’avinguda Mistral 71 de Barcelona-, creu que “l’important és veure aquesta situació com una oportunitat, perquè tot i que és una situació imposada ens pot servir per desconnectar i fer introspecció, per preguntar-nos què és important per a nosaltres i per a la humanitat. I reconnectar amb la vida i la natura que segueixen, malgrat tot”, exposa Giordano. “Pot sonar molt místic, però penseu-hi!”, diu.

Mentre reflexionem amb Giordano, ens posem mans a la feina amb Núñez, biòloga de formació i que es dedica a la divulgació sobre natura i, en concret, sobre cultiu urbà. Al seu entendre, conservar aquest vincle amb la natura, malgrat que estiguem al medi urbà i confinats, és molt positiu per tres motius: “Les plantes ens ensenyen a conrear la paciència, a despertar la intuïció i a crear rutines saludables”. Cuidant-les treballem tots aquests aspectes i ens sentim millor, però com que ningú neix ensenyat, Núñez ens detalla cinc tasques que podem fer en aquest moment de l’any perquè les plantes que tenim estiguin més sanes, i sense haver de comprar absolutament res.

1. Treure les parts malmeses

El primer pas per tenir unes plantes més boniques és treure’ls tot allò que sobra: una fulla groga, una branca seca. “Al principi, quan toca tallar fa una mica de por, ho sé, però heu de pensar que li esteu fent un gran favor a la planta. Una fulla malalta o feta malbé ja no fa correctament la seva funció, sinó que està consumint una energia que la planta podria estar invertint en mantenir les fulles sanes i generar nous brots”, explica Núñez per conscienciar-nos. Amb les tisores a una mà i la determinació a l’altra, ens disposem a tallar. Però com? “Talleu per la base, pel punt on la fulla s’uneix a la tija”. Les fulles que estiguin molt seques no caldrà ni tallar-les, amb una estrebada es deixaran anar.

2. Remoure la terra

Un cop hem fet neteja toca mirar el test, el que sustenta i nodreix la planta: la terra. “Sovint ens oblidem de com és d’important mantenir-la en bon estat”, diu la biòloga, que explica que a la natura el substrat constitueix tot un ecosistema: “La matèria orgànica cau al terra i poc a poc es descompon fins a transformar-se en nutrients assimilables per les plantes gràcies a diversos processos. També hi ha organismes que participen en aquest procés i fan que la terra estigui oxigenada i sana”.

Però tot aquest cicle natural no cap dins d’un test, així que és feina nostra simular aquesta renovació de la terra, aportant oxigenació i nutrients. Fer-ho és tan senzill com remoure la capa més superficial. “Si no teniu ferramenta específica, no patiu, podeu fer-ho amb una forquilla o uns bastonets de menjar sushi”, aconsella Núñez, que ens llença una pregunta: “Algun cop heu vist una mena de crosta blanca a la part superior de la terra? Son sals que es van acumulant a base de regar i que podem evitar fent aquesta petit gest, sempre tenint cura de no fer malbé les arrels”.

3. Abonar o no Si teniu a casa un producte per abonar les plantes, ara és el moment de fer-lo servir. Si no en teniu, no feu invents. “Sovint em pregunten si es poden enterrar restes de menjar als testos per aportar nutrients a les plantes, i la resposta és clara: no ho recomano. Poden fer aparèixer males olors i insectes indesitjats”. Cert que és el principi del compostatge, però un test no és un bancal, tot hi passa més a poc a poc. La bona notícia és que les plantes “no es moriran d’un dia per l’altre perquè no les aboneu”, anuncia Núñez.

4. Llustre meditatiu

A les plantes se’ls ha de treure la pols perquè facin bé la fotosíntesi i estiguin més llustroses. “Jo agafo un drap de cotó i aigua, les flito bé i vaig netejant les fulles una per una, pel dret i pel revés. És una de les tasques que em resulta més relaxant. Fins i tot em sembla una tècnica ideal per practicar la meditació”, confessa la biòloga, que a més a més reconeix que veure com les plantes comencen a brillar i a recuperar el color la fa sentir molt bé.

5. Multiplicar les plantes

Els esqueixos es poden fer de moltes maneres depenent de les plantes, però si parlem de les de tija és força senzill de fer: “El punt clau és localitzar els nusos, unes estructures que hi ha al llarg de la tija i a partir de les quals surten les fulles, les branques o les arrels”, explica Núñez. Un cop ubicats els nusos, per fer un esqueix hem de “tallar un segment per sota d’un nus i posar-lo en un recipient amb aigua perquè tregui arrels. Amb aquesta tècnica necessiteu un mínim de dos nusos: un estarà en contacte amb l’aigua i traurà arrels, i l’altre fora de l’aigua perquè vagi traient fulles”, detalla. Quan les arrels tinguin uns tres centímetres, ja podeu plantar-la a la terra, “però aguanta molt a l’aigua, així que no us atabaleu si ara no teniu material a casa per trasplantar-la”, puntualitza. A l’Instagram TV de Verdopolis podeu veure molts tutorials per fer esqueixos.

RECURSOS PER ALS QUE NO TINGUEU PLANTES

Si el confinament us ha agafat sense plantes a la vora, Fabricio Giordano, propietari de Florestudio, ens dona dos trucs: “Germineu coses! Llenties, quinoa, fajol... Les humitegeu, les deixeu amb un tovalló a sota i les mulleu dos cops al dia fins que germinin. També podeu germinar cebes, patates, moniatos... Amb tres escuradents les poseu sobre un got d’aigua o a la terra”, diu el florista. L’altre consell és fer un bodegó de fruita. “Esclar que us diria que molt millor les flors, però a falta de flors la fruita va bé. Compreu un quilo de pomes, les renteu bé, que brillin, i les poseu en una plata”, explica Giordano. Per la seva banda, Alba Núñez ens convida a plantar les llavors dels aliments que mengem. Un pebrot, un tomàquet, una llimona... “Algunes llavors dels vegetals que comprem no tenen la capacitat de germinar. Però feu-ho per curiositat científica”, anima. Els més petits hi poden participar: agafeu un envàs de iogurt, li feu un forat al cul, l’ompliu de terra i hi enterreu les llavors. “Que la terra estigui sempre humida i paciència, perquè el temps de germinació varia segons la planta i la temperatura”.

MÚSICA PER A PLANTES

Durant el confinament, Fabricio Giordano, propietari de la boutique d’art floral Florestudio, ha confeccionat una llista de Spotify amb música per a flors i plantes, “relaxant i d’alta freqüència”, explica. “La música, igual que les flors, no serveixen per a res. Tanmateix, et connecten amb una part teva molt íntima. És fonamental connectar-hi ara que estem confinats”, diu el florista, que ens proposa un joc: Pensar des d’un altre punt de vista què ens representa, com si fóssim una flor, i mirar de contestar les següents preguntes. Quina flor seria jo? I quant de temps duraria? Dies, setmanes potser? Quant val el meu dia com a flor? I com a persona humana? I quina és la meva missió a la vida?. Tot i que aquesta última la contesta ell: “La nostra missió és viure, igual que les flors”, diu el florista com a resposta.