PGA Catalunya - Camiral: vacances en un ‘resort’ que no convida a escapar-se’n

En moltes ocasions escollir el lloc per fer vacances passa per basar-nos en les nostres preferències culturals o en les nostres percepcions de seguretat. Així triem una destinació o una altra, i després ve l’allotjament. PGA Catalunya Resort capgira aquest punt de partida perquè el que planteja són unes vacances absolutament deslligades d’aquestes realitats gràcies a l’exclusiva esfera de natura i luxe que és. Una fórmula ideal per aïllar-se del turment exterior i viure així unes vacances en un lloc tan idíl·lic que no s’assembla a cap lloc en concret.

En el fons la seva proposta és la mateixa que fan els grans resorts, d’on no tens la necessitat de sortir si no vols perquè et proveeixen de tot des que et lleves fins que te’n vas a dormir. No obstant, finalment sempre n’acabes sortint perquè necessites airejar-te del seu ambient massiu. La diferència clau és que aquest resort de Caldes de Malavella porta el concepte a un nivell tan superior que l’hoste no vol sortir-ne perquè els espais són tan grans que només s’hi sent serenor.

PGA Catalunya ocupa una finca de 300 hectàrees, amb dos camps de golf professionals i fins i tot un bosc, en les quals hi ha dos hotels i també cases particulars. Totes les edificacions són d’estil arquitectònic contemporani i estan complementades amb un entorn paisatgístic molt cuidat. L’Hotel Camiral, de cinc estrelles, compta amb 145 habitacions àmpliament envidrades i amb quatre restaurants que prometen cobrir tota mena de desitjos. Entre l’enorme ventall d’activitats que inciten els visitants a oblidar-se del tot de l’exterior hi ha els tallers per explorar la flora i la fauna de la mà del biòleg del resort, rutes en bici, sessions de pilates, un forest park -amb tirolines i envoltat de bosc-, un escape room, classes de golf i de tenis, rutes a cavall o un entrenador personal.