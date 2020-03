Una empresa ven palmes ja beneïdes online

Diumenge, 5 d’abril, és Diumenge de Rams i per a molta gent creient –i també per a alguns no creients– això volia dir sortir a beneir la palma i el palmó i deixar-los lluir després durant dies als balcons. Però ara res és normal, i el confinament que ens té a gairebé tots tancats a casa farà que aquest diumenge ningú surti al carrer amb les millors gales portant a la mà les palmes i els palmons.

Per a Joan Vaqué, membre de la quarta generació d’una família dedicada a la producció artesana de palmes –l’empresa és Palmes Viaplana–, això és quasi una tragèdia. “Jo treballo tot l’any per produir les palmes que es necessiten el Diumenge de Rams, aquest és el meu negoci, i m’he trobat que en el moment de l’any que tenia tot l’estoc a punt ha començat l’estat d’alarma”.

Ara mateix té a la seu de l’empresa, a la Vilella Baixa, al Priorat, 70.000 palmes fetes i preparades per ser enviades, però es troba que “totes les comandes que tenia de botigues me les han cancel·lat perquè estan tancades”. Vaqué lamenta que el calendari de la crisi hagi jugat en contra seva. “Si això m’arriba a passar d’aquí un mes no passa res. Amb totes les palmes venudes hauria estat molt diferent, però això va començar en el moment que jo havia de vendre les primeres palmes”, lamenta.

651x366 Teixint una palma artesana / TJERK VAN DER MEULEN Teixint una palma artesana / TJERK VAN DER MEULEN

Lluny de quedar-se de braços creuats lamentant la seva mala sort, Vaqué ha decidit apostar per la venda online com a mesura de salvament de la seva empresa. “O faig això o tanco”, diu. De fet, ja fa tres anys que Palmes Viaplana havia decidit fer el salt a internet. “Era un canal en què portàvem temps treballant perquè pensem que és millor per a nosaltres i per als clients, hi ha un tracte més directe i sense intermediaris que suposa un guany per a tots dos, però era una aposta encara incipient”, diu.

Però ara, gràcies a aquesta aposta, i encara que fos tímida, Vaqué espera salvar part d’aquest estoc que s’acumula al taller de l’empresa. “Ja sé que no col·locaré les 70.000 palmes que tenim, però si aconseguís vendre’n el 20% ja estaria content, perquè podria salvar l’empresa”, diu. “Tenim la logística i el tema dels enviaments molt treballats des de fa temps i ara hem establert un protocol de seguretat per complir amb totes les mesures d’higiene a l’hora d’entregar les palmes”, diu, i explica que ho fan a través de Correus. “Ara mateix l’únic que volem és salvar els mobles. Perquè si no, tanquem”, resumeix.

Reconeix que l’empenta de la gent els està ajudant molt en aquests moments, i fins i tot alguns clients els han donat bones idees que ja apliquen. Una d’elles va ser d'una persona que els va trucar i els va suggerir que demanessin al capellà del poble que beneís les palmes. Dit i fet. Ara envien les palmes beneïdes a domicili: “Tal com diu la tradició s’han de posar al balcó per foragitar els mals esperits i les plagues un cop beneïdes. Doncs ara ho necessitem més que mai”, diu Vaqué, mig rient.

651x366 Una de les peces de Palmes Viaplana / XAVIER VAQUÉ Una de les peces de Palmes Viaplana / XAVIER VAQUÉ

I és que l’empresa té dos tipus de clients, explica, els religiosos i els amants dels oficis artesans. “Als primers sí que els importa que la palma estigui beneïda, per a ells és important, igual que és important rebre-la a temps, per al dia 5. Encara que no puguin sortir al carrer, almenys per posar-la al balcó”. Als segons, en canvi, “tot això no els interessa tant perquè el que valoren més és la feina artesana i que no es perdi un ofici centenari com el nostre”.

Però, al capdavall, tots estan donant suport a la seva feina fent comandes online des de ja fa dies. “Ens trobem amb molta gent que ho fa per regalar-ne a alguna persona gran, que està sola a casa confinada i que segur que valorarà molt el regal”, diu. I, com ha mencionat, també s’estan trobant amb persones no religioses que compren palmes simplement per donar suport a una petita empresa artesana que manté viu un ofici ben antic. “Jo, igual que el meu pare i el meu germà, tinc el títol de mestre artesà”, explica Vaqué, una distinció que cada cop menys gent té a Catalunya i que atresora un saber que, si no passa a una altra generació més jove, es perdrà.

Mentrestant, les xarxes s’han convertit en bones aliades d’aquesta petita empresa i Vaqué està utilitzant Twitter i Instagram per difondre el seu producte i la venda onlie, i alhora per fer sortejos i promocions que animin la gent a comprar. “També he trobat molta solidaritat en la gent de la comarca: cellers i allotjaments rurals, per exemple, m’estan ajudant amb els sortejos”, diu, i reconeix que aquesta situació ha aconseguit fer sortir una part molt bona de les persones.