Panellets de pinyons i en safates petites: s'acosta una castanyada en petit comitè

En grups reduïts, a casa i en família però amb panellets artesans de pastisseria. Així confien que serà la castanyada des del Gremi de Pastisseria de Barcelona, que preveu un increment en les vendes moderat, del 2,5%, respecte a l’any passat. A banda de les restriccions de mobilitat per la pandèmia, la coincidència de la celebració de Tots Sants en diumenge -cosa que suposa que no es pot fer pont- afavorirà les celebracions a casa i, per tant, la compra de panellets, diuen des del Gremi.

El que sí que canviarà serà el nombre de participants en les celebracions de la castanyada per les restriccions establertes. Per això, els pastissers agremiats estan preparant safates de panellets variats més petites, per adaptar-se a la demanda.

651x366 Dos panellets de pinyons / GREMI DE PASTISSERIA Dos panellets de pinyons / GREMI DE PASTISSERIA

El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Elies Miró, celebra la tendència a l’alça en la venda de panellets artesans durant els últims anys: “Cada cop som més conscients del que mengem i la gent aposta pel panellet artesà per sabor i per qualitat. Mai un panellet sense conservants i acabat de fer serà igual que un d'industrial que porta un mes a la prestatgeria del súper”, diu. Tot i les grans diferències en el cost dels ingredients utilitzats, des del Gremi alerten que en alguns supermercats es troben panellets industrials a un preu per quilo superior al del panellet artesà en moltes pastisseries.

Com cada any, el panellet de pinyons es mantindrà com el rei de la celebració, el més venut amb diferència. Els d’ametlla, de coco, el bolet (massapà flamejat), el de castanya o el de cafè són altres clàssics que també triomfen. Però els panellets, com molts altres dolços tradicionals, també noten les noves modes i es cobreixen de xocolata o se'n fan de nous sabors. Una tendència comuna en els últims anys també és reduir la quantitat de sucre utilitzada per fer-los més lleugers.