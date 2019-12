Pantone dicta sentència: el Classic Blue serà el color del 2020

A menys d'un mes per acabar l'any, Pantone ha tornat a assenyalar quin serà el color de moda per a l'any vinent. En aquesta ocasió, el to elegit com a color de l'any ha estat el Classic Blue, que més tècnicament es coneix com a Pantone 19-4052. Una tonalitat de blau clàssica i atemporal, que des de la companyia asseguren que serà perfecta per als 12 mesos del 2020.

Tal com ha afirmat l'Institut Pantone, amb seu a Nova Jersey, el Classic Blue "destaca per la seva elegància i simplicitat". "És un blau tranquil·litzador, ple de calma i confiança. Ajuda a construir connexions", asseguren. L'empresa especialitzada en colors argumenta que l'elecció del color de l'any 2020 l'ha fet basant-se també en les tecnologies i els desafiaments que es presenten en aquest nou any.

Leatrice Eiseman, directora executiva de l'Institut de Color Pantone, ha dit: "Vivim en una època que exigeix confiança i fe. Aquesta classe de constància i confiança és la que expressa el Pantone 19-4052 Classic Blue, un to blau sòlid i fiable amb el qual sempre podem comptar". "Imbuït d'una profunda ressonància, el Classic Blue proporciona uns fonaments sòlids, és un blau il·limitat que evoca el vast i infinit cel crepuscular, que ens anima a mirar més enllà del que és obvi i a ampliar la nostra manera de pensar, que ens repta a aprofundir en les coses, a desenvolupar la nostra perspectiva i a obrir el flux de comunicació", conclou Eiseman.

Aparadors de botigues, col·leccions de moda, complements, infinitat d'articles de decoració, parets interiors o façanes acabaran tenyides enguany d'aquest color. I és que Pantone marca tendència amb el seu pronòstic de color per a l'any entrant. Per al 2019, va elegir el Living Coral, per al 2018, l'Ultra Violet, i per al 2017, el Greenery.