Passem un dia (virtual) a París?

París és una fantasia col·lectiva, des de les parades de llibres al costat del Sena fins als terrats de zinc grisosos sobre els edificis de color crema. Durant anys, la ciutat ha sigut el destí perfecte per aprendre l’art de vivre i tota una influència en el camp de la moda, la filosofia, la cultura, l’art i la gastronomia per a tot el món. Avui, les botigues pop-up i els locals per fer-hi un brunch formen part de París com els fanals del carrer o l’arquitectura gòtica. La història d’amor amb la ciutat no té fi.

Quan vaig a París m’agrada ser una flâneuse, una passejant sense destí, serpentejant pels carrerons medievals del Marais, parant a escoltar una banda de jazz, ficant-me dins el Museu Carnavalet, comprant al SoPi (South Pigalle), entrant a Eric Kayser a buscar croissants o seient al sol en una cadira de metall dels jardins de Luxemburg. Al vespre m'agrada anar a veure ballet al Palais Garnier o a la terrassa d'algun bistrot des d'on veure la gent passar.

Però aquests dies de pandèmia, el meu apartament s'ha convertit en un bistrot, una boutique i una boulangerie. I resulta que així i tot, encara hi ha romanticisme. Tenim moltes maneres d’invitar París a casa. L’únic que necessites és una mica de creativitat. I potser una copa de champagne.

Fes que la teva cuina faci l’olor d’una 'boulangerie'

Eric Kayser, el forner artesà que va obrir la primera de les seves botigues a París, explica com fer tot tipus de pa francès -incloent-hi la baguette- al seu canal de YouTube Maison Kayser Academy.

Voleu fer un àpat sencer? Dons a YouTube també hi podeu trobar els mítics programes de la cuinera Julia Child, inclosos els que va fer amb el xef Jacques Pépin. També podeu consultat la col·lecció dels editors del The New York Times Cooking French at Home, que us temptaran amb dotzenes de receptes. I per postres? L’autora de llibres de cuina i columnista del New York Times Dorie Greenspan diu que a França les postres poden ser formatge, fruita o una coca que gairebé tots els francesos saben fer: la de iogurt. Jo la faig sovint i sempre penso en París i en els meus amics quan la faig”.

Converteix el sofà en una cadira al ballet

Abaixa els llums i posa’t còmode al sofà com si fos la llotja del Palais Garnier per veure ballet o òpera a través del canal de YouTube de l'Òpera Nacional de París. Quan necessiteu un entreacte, feu el que fa el públic que hi va presencialment: demaneu una copa de champagne. El crític de vins Eric Asimov us pot fer recomanacions online.

De museus amb l’ordinador

Preneu-vos el vostre temps per contemplar obres d’art i monuments a través dels tours virtuals. Us podeu acostar a les obres de Renoir i Van Gogh al Museu d’Orsay, o fer z oom per veure els detalls dels quadres de Monet al Museu de l’Orangerie, o descobrir les màscares de països de l’Àfrica Central o de Papua Nova Guinea als Museu Quai Branly-Jacques Chirac, o explorar el Sacré Coeur i fins i tot gaudir de les vertiginoses vistes des de dalt de la Torre Eiffel.

Omple casa teva de jazz francès

Començant pel llegendari guitarrista Django Reinhardt, fundador a París del Quintette du Hot Club de France, i el seu tema Nuages. Pren un cafè mentre Eartha Kitt et diu C’est si bon (i assegura’t també d’escoltar la versió de Dean Martin) i posat els talons (o les sabatilles, potser millor en aquest cas) per ballar mentre Nat King Cole entona la versió francesa de L-O-V-E.

Porta un fulard com si haguessis nascut a París

El chic parisenc pot amagar-se al teu armari. “Sobretot no facis com la protagonista de la sèrie Emily in Paris, que combina barrets, botes i jaquetes roses de manera ben estranya”, diu Vanessa Friedman, editora de moda del New York Times. “Més aviat recorda Jean Seberg a la pel·lícula Al final de l'escapada amb la seva samarreta marinera i els pantalons Capri. "Per semblar francès cal fer veure que no ho estàs intentant però tampoc vols semblar descuidat. Cal un fulard que sembli posat a la perfecció al voltant del coll, o aquella trenca que simplement s’ajusta de forma natural a les espatlles. La paraula que esteu buscant és despreocupació”, diu Friedman. Podeu aprendre a posar-vos un fulard com si haguéssiu nascut a París amb aquest vídeo de Cosmopolitan France. Naturalment, Hermes també té apuntadors que ho ensenyen.

Redecora la casa amb estil parisenc

Preparats per posar al dia casa vostra aquesta tardor? Podeu agafar idees del compte d’Instagram d’ Elle Decoration France, Marie Claire Maison i Coté Maison, fins i tot botigues online d’hotels com Le Narcisse Blanc Hotel & Spa. Elle Decor té un article sobre les normes del disseny francès d’interiors on el dissenyador Jean-Louis Deniot explica: “La idea general és l’antidecoració. Aconseguir que la casa sembli decorada pels propietaris, que tot llueixi natural; això és molt francès”.



Descobreix un escriptor

Llegeix o rellegeix clàssics de la literatura francesa: Victor Hugo, Émile Zola, George Sand o Honoré de Balzac. Si encara no ho has fet, pots descobrir els llibres d’una de les escriptores franceses més reconegudes, Annie Ernaux. Passeja per París al costat d’Edmund White, autor de The flâneur, o submergeix-te en la part fosca de la ciutat amb el llibre de Luc Santé The other Paris. O escapa't a un altre món, com fan els francesos, amb un còmic o una novel·la gràfica com el sempre exitós Astèrix que tot just fa uns mesos acaba de veure publicat el seu últim episodi.

Sigues un 'flâneur'

És igual que el teu carrer no voregi el Sena. Ser un flâneur -un passejant- no és exclusiu de París sinó que també es pot ser-ho allà on siguis en aquest moment, utilitzant tots els sentits per assaborir les olors, els colors i els sons d’allà on et trobis. Així que posa’t el fulard i surt a fer una passejada -amb distància social-.