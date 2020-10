Personalització en la seva màxima esplendor, l’emblema de la tardor de Longchamp

La firma Longchamp ha convertit la personalització del seu icònic Le Pliage en un dels puntals estètics de la seva línia d’accessoris per a aquesta tardor i hivern. Conscients que en l’era de la sobreoferta l’únic salvavides és la personalització, la companyia ha portat aquest bolso de polièster diversos passos més enllà donant la possibilitat als seus clients de fer-se’l completament seu triant entre tres mides diferents, una vintena de colors de fons i, fins i tot, el to dels accessoris metàl·lics que inclou. Les possibilitats de customització del bolso, però, són moltes més. A través d’un aplicatiu de la seva web -o a la botiga que tenen a passeig de Gràcia-, els clients poden elegir també -entre cinc tons- el color dels rivets de cuir que els agradaria afegir al seu bolso ideal i el color del botó de tancament de la solapa, per al qual hi ha quinze possibilitats.

Per acabar, la personalització del bolso, que han batejat com My Pliage Signature, es culmina amb l’opció d’imprimir-hi a la part davantera i en una mida generosa les inicials del client, que pot decidir posar-n’hi dues o tres. Si no vol posar-hi inicials, en models com My Pliage Cuir o My Pliage Club pot fer brodar-hi el logo de Longchamp o altres dibuixos disponibles amb un fil del color que elegeixi.

La nova col·lecció de la firma va també lligada a la sostenibilitat. My Pliage Signature està feta amb polièster 100% reciclat, obtingut a partir de productes plàstics reutilitzats i ampolles de plàstic reciclat. El procés d’impressió és també eco-friendly, ja que no s’utilitza aigua i es fa per transferència, tal com expliquen des de la firma.

Longchamp, que va signar les primeres pipes de fumar de luxe el 1948 forrant-les amb pell, s’ha convertit en una firma que destaca pels seus bolsos i articles de marroquineria, tant masculins com femenins. Sota la direcció creativa de Sophie Delafontaine, la firma ha associat la seva imatge els últims temps a la model Kendall Jenner. L’empresa segueix en mans de la família Cassegrain, hereva del fundador, Jean Cassegrain.