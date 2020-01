Pertegaz debuta a la Setmana de la Moda de Madrid

L'estrena de Pertegaz era un dels esdeveniments més esperats de la Mercedes-Benz Fashion Week, que se celebra a Madrid fins al 2 de febrer. El debut a la passarel·la madrilenya de la marca fundada pel modista Manuel Pertegaz va reunir ahir a la nit personatges populars com Boris Izaguirre, les models Laura Sánchez i Nieves Alvárez i l'actriu María Barranco, que volien veure de prop les novetats de la firma que des de finals del 2019 dirigeix el gallec Jorge Vázquez.

315x388 Boris Izaguirre i Laura Sánchez, convidats a la desfilada / MARISCAL / EFE Boris Izaguirre i Laura Sánchez, convidats a la desfilada / MARISCAL / EFE

Per a la nova col·lecció, Vázquez s'ha submergit en la tradició de Pertegaz amb l'objectiu de crear peces noves que estiguessin a l'altura del modista. Pertegaz va morir l'any 2014 a l'edat de 96 anys i al llarg de la seva trajectòria va vestir celebritats internacionals com Audrey Hepburn, Jackie Kennedy i Ava Gardner. La inspiració de la nova col·lecció ha sigut el musical Hair de Broadway, un espectacle que Pertegaz va veure als anys 70 i que li va fer comprendre que el món de la moda s'encaminava cap al prêt-à-porter. Amb una orquestra en directe, que va interpretar el bolero d'Albéniz, i sobre una catifa fúcsia, el color preferit de Pertegaz, Vázquez va desplegar una col·lecció en què la bellesa i l'elegància s'imposen al luxe.

651x366 Les plomes van ser protagonistes de la desfilada / GETTY Les plomes van ser protagonistes de la desfilada / GETTY

Per retre homenatge a Pertegaz, Vázquez ha optat per reeditar alguns dels dissenys i patrons clàssics del modista, acompanyats de barrets i tocats espectaculars fets artesanalment per la marca sevillana Tolentino Hats, coneguda per les creacions per a celebrities com Lady Gaga. El director creatiu, que ha confessat que fins i tot ha intentat utilitzar els teixits originals, ha apostat per siluetes estructurades, volums exagerats, models de cintura alta i mànigues bombades.

Pel que fa als colors, el negre i el cru són la base d'una col·lecció que també dona espai al vermell i el fúcsia i a pinzellades de verd aiguamarina, llima, corall i rosa pal. És en els vestits de nit on Vázquez deixa anar la imaginació i corona les peces amb lluentons, pedreria, aplics de cristall, brodats i acabats metal·litzats.