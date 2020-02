Les aromes de Picasso tornen a Horta de Sant Joan

"L'habitació que han ocupat Picasso i Fernande, situada al primer pis de l'hostal, és petita però lluminosa. Un balcó dona a la plaça. I tot i estar situada en un dels seus racons, la pensió és al rovell de l'ou [...] i té algunes de les millors vistes sobre la vida quotidiana d'Horta. Alhora, però, et situa al centre del món, a l'ull de totes les mirades", escriu el periodista i escriptor Toni Orensanz (Falset, 1970) a la novel·la L'estiu de l'amor (Ara Llibres). Aquest fragment del llibre ja deixa intuir l'expectació que el pintor Pablo Ruiz Picasso i Fernande Olivier –la seva amant– van despertar fa més de cent anys al petit poble d’Horta de Sant Joan, a la comarca de la Terra Alta. Hi havien arribat abans del dia de Corpus del 1909, amb la intenció de passar-hi tres mesos. Ell, carregat amb teles, pinzells, pintures per treballar i una càmera fotogràfica. Ella, amb l'ombrel·la oberta i els botins que marcaven l'última moda a París. No cal dir que l'endemà de la seva arribada a Horta de Sant Joan no es parlava d'altra cosa.

Era el segon cop que l'artista s'instal·lava al poble. Picasso s'acostava a la trentena i ja no era aquell postadolescent que deu anys abans havia acompanyat el seu amic Manuel Pallarès (també pintor i d'Horta de Sant Joan) a passar una temporada a la Terra Alta. Aquest cop era un artista reconegut (especialment a França) que va arribar a aquest nucli ubicat als contraforts septentrionals del massís del Port per revolucionar la vida local i, sobretot, la història de l'art. I és que entre juny i setembre d'aquell any va pintar algunes de les seves obres universals del cubisme: La bassa i La fàbrica (en realitat un molí d'oli). Ara, més de cent anys després, les dues estades de Picasso a la població –el 1898 i el 1909– centraran la conferència que Elias Gaston, president del Centre Picasso d'Orta –escrit així perquè parteix d'un arcaisme etimològic–, i el periodista Toni Orensanz oferiran aquest diumenge al matí a l'Ecomuseu dels Ports. La xerrada servirà per donar el tret de sortida a les primeres Jornades Picassianes que han impulsat l'Ajuntament i el Centre Picasso, però també restauradors i productors agroalimentaris locals, amb la voluntat de donar a conèixer el llegat del pintor a través de sentits com el gust i l'olfacte. "De pobles bonics amb un paisatge preciós n'hi ha molts. Si hi afegim una bona gastronomia, vi i oli, ja no n'hi ha tants. Però si, a més, hi afegim el fet d'haver mantingut uns lligams molt forts amb un geni, llavors ens convertim en un poble gairebé únic", explicava Gaston durant la presentació de les jornades.

A la taula amb l'artista

Posar la cuina i els productes de proximitat al centre del focus a través d'un geni com Picasso és una manera original d'acostar-se a la vida i obra del pintor. "Per preparar les creacions culinàries hem investigat sobre la relació de Picasso amb la cuina local", explica Anna Miralles, responsable de la Fonda Miralles d'Horta de Sant Joan. Per exemple: a l'antic hostal del Trompet –on es van allotjar Picasso i Fernande– s'hi servia sopa de safrà, un producte apreciat en època medieval, quan Horta de Sant Joan n'era un dels principals productors de Catalunya. I a partir de referències com aquestes i, directament, dels manuscrits de l'època –principalment les cartes de Picasso i Fernande Oliver–, el xef Francesc Adell Omella de la Fonda Miralles ha creat una sopa de safrà amb tòfona i unes postres de xocolata blanca amb olives mortes. Dels fogons de Can Joan, en canvi, n'ha sortit un tupí amb mongetes i cigrons, col i tiges de carxofa, cansalada, os de porc, botifarra, all i oli d'oliva de la varietat empeltre, que era un plat que Picasso i el seu amic Manuel Pallarès havien degustat diverses vegades. Ara aquests preparats són al menú genial dels restaurants.

651x366 La Fonda Miralles participa en les jornades dedicades a Picasso / Paisatge dels Genis / Joan Capdevila La Fonda Miralles participa en les jornades dedicades a Picasso / Paisatge dels Genis / Joan Capdevila

Durant les Jornades Picassianes la gastronomia també sortirà dels restaurants. I és que en les seves memòries Manuel Pallarès explica que quan ell i Picasso eren al molí de la família aprofitaven per sucar llesques de pa amb oli. I per això en el programa d'activitats també inclou tastos d'olis. El molí Identitat proposa un recorregut per la casa pairal de la família –del segle XII– i una visita a les instal·lacions per conèixer les tres varietats d'oli que hi produeix: empeltre (que és l'oliva més habitual en aquesta zona), picual i arbequina. La visita acaba amb la degustació d'una clotxa, el plat típic que acompanyava les jornades de la recollida d'oliva. Un bon pa de pagès que s'obre per buidar la molla, i el forat que hi queda s'emplena d'arengada rostida, all, tomàquet escalivat i, per descomptat, un bon oli d'oliva. "L'objectiu és que el visitant gaudeixi de la gastronomia tradicional i de passada aprengui quatre nocions bàsiques per diferenciar un oli bo d'un altre de mediocre", explica Toni Beltran, propietari del molí.

Paisatges de quadre

El vincle de Picasso amb Horta també inclou els paisatges naturals de l'entorn. L'any 1898, al mas de Quiquet –ubicat a uns quinze quilòmetres als afores de la població–, va pintar un oli sobre tela de tons grocs i rosats i va immortalitzar dibuixos i esbossos de pagesos en plena collita. I per això Olis Montsagre hi organitza un tast d'oli. A més, el mas és un punt de parada del recorregut senderista que s'ha previst els pròxims caps de setmana per conèixer els indrets picassians a la falda de les muntanyes del massís del Port. Ara bé, un dels primers quadres que Picasso va pintar en la segona estada a Horta va ser un quadre cubista de la muntanya de Santa Bàrbara, de forma triangular, que presideix un dels paisatges més visibles des del poble. L'espai també queda a l'horitzó de Les Vinyes del Convent, un celler entre vinyes que com a colofó final de les jornades acollirà un "sopar experiencial", amb plats picassians i cuiners d'estrella Michelin. Quan Pablo Picasso va dir “tot el que sé ho he après a Horta” no va fer més que constatar el llegat que ha deixat en aquest poble de l’extrem sud de Catalunya.

651x366 Un dels paisatges d'Horta de Sant Joan / Paisatge dels Genis / Joan Capdevila Un dels paisatges d'Horta de Sant Joan / Paisatge dels Genis / Joan Capdevila