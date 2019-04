La verdura i els fruits frescs arribaran dels terrats

L'any 2025 el 66% de la població mundial residirà en nuclis urbans i la demanda d'aliments augmentarà en un 30%, segons els investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB). Per aquest motiu, l'agricultura urbana en terrats es podria erigir com una de les solucions més efectives per produir aliments sans, frescos i sostenibles davant l'augment de demanda de subministraments a les ciutats, ha informat Efe.

El projecte FertileCity, desenvolupat pels investigadors de l'ICTA-UAB i de la Universitat Politècnica de Catalunya, considera que la implementació d'horts urbans als terrats dels edificis permetria produir aliments agrícoles per garantir la sobirania alimentària de les ciutats, cada vegada més poblades. Tanmateix, el projecte ajuda a aprofitar els espais buits de les cobertes dels edificis mitjançant la instal·lació d'hivernacles.

L'agricultura urbana és un sistema sostenible de producció i consum local, millora la qualitat de l'aire i la temperatura, redueix l'impacte ambiental del transport de mercaderies, dona suport a les economies locals i proveeix serveis socials en àmbits com l'educació, la salut, la inclusió social o l'oci.

La contaminació atmosfèrica i com afecta aquests productes cultivats és un temor que sovint limita el desenvolupament d'aquesta agricultura. Tanmateix, els resultats de l'estudi mostren que les verdures produïdes en horts situats en àrees d'alta densitat de trànsit de Barcelona, no estan contaminades per metalls pesants i que els nivells de níquel, arsènic, cadmi i plom estan molt per sota dels límits permesos. També es va descartar la contaminació dels metalls pesants a través del substrat.

Els aliments produïts mitjançant l'agricultura urbana en terrats en hivernacles són percebuts positivament per part dels consumidors. FertileCity ressalta que un 93% dels clients considera aquests aliments frescos, un 80,5% gustosos i un 68,5% amb un impacte ambiental baix. De fet, un 81,5% dels entrevistats desitjaria comprar aquests productes si tingués l'opció de fer-ho.

L'estudi determina que només és necessari disposar d'un metre quadrat de cultiu per produir fins a 17 quilograms de tomàquet i un metre quadrat addicional per recollir l'aigua de la pluja.

Crea el teu hort a casa

Si vols crear el teu hort urbà, t'ajudem amb una petita guia seguint consells de la marca Leroy Merlin. Has de tenir en compte els següents elements bàsics, aptes per a terrasses, jardins i finestres.

Espai

Hi ha diversos recipients o contenidors adequats a les dimensions disponibles. Els testos sense o amb reserva d'aigua són ideals per a qualsevol espai, inclús les petites finestres. Els sacs de ràfia es poden destinar per cultivar tomateres o mongetes verdes i les caixes de cultiu s'hi poden albergar cirerols o pebrots als jardins o balcons. En canvi, les taules amb potes són ideals si comptes amb una terrassa de dimensions reduïdes. D'altra banda, els minihorts verticals a les parets, destinats a les maduixeres o a les plantes aromàtiques, són perfectes per als balcons petits o per a cambres interiors.

Llum

Sense llum les plantes no poden fer la fotosíntesi. Per aquest motiu, es recomana disposar d'un espai on arribin els rajos solars durant 5 o 6 hores al dia. Tanmateix, algunes verdures de fulla com l'enciam o la ruca es poden adaptar a la quantitat rebuda.

Substrat

El substrat o terra és l'aliment bàsic del teu cultiu. La seva tria és fonamental perquè el teu hort prosperi adequadament a través de la subjecció, l'accés d'oxigen a les arrels, la retenció d'humitat o els nutrients. Els tipus de substrat més comuns són l'universal, que el trobaràs a totes les botigues de jardineria però no és recomanable utilitzar-lo sol; la turba, que requereix que es combini amb un fertilitzant; la fibra de coco i la vermiculita. Concretament, és preferible combinar diferents terres per obtenir uns resultats més òptims.

Aigua

La tècnica més estesa per regar és a través d'una mànega o una regadora un cop al dia. Encara que també es poden instal·lar sistemes de reg automàtic per goteig si es compta amb diversos recipients o un hort de dimensions més extenses.

Treballar

Un cop comptis amb tot el material i estiguis disposat a iniciar-te en l'agricultura urbana, és moment de començar a treballar. Segons Leroy Merlin hem de col·locar una capa de graveta al fons del contenidor. Tot seguit l'hem d'emplenar amb el substrat escollit, procurant que quedi solt i sense grumolls. A continuació s'ha d'omplir el test fins a deixar dos dits entre la terra i la vora del suport i allisar el substrat. Després es poden plantar les llavors i regar-les generosament perquè s'hi assentin. Finalment, l'empresa recomana recobrir la plantació amb una capa d'escorça de pi o palla neta, ja que la humitat es conservarà millor, s'optimitzarà el reg i es protegiran les arrels.