Reinventar-se avui per sobreviure demà

La pandèmia ha accelerat un procés de transformació del sector de la moda, on només els que sàpiguen trobar noves oportunitats de negoci o aconsegueixin fer fer un gir estratègic al negoci seran capaços de subsistir. L’atemporalitat, la personalització, la sostenibilitat, la digitalització, l’exclusivitat o la recerca de les emocions són alguns cavalls de batalla que utilitzen les marques que van desfilar ahir durant l’última jornada del 080 Barcelona Fashion. Els canvis ja estan en marxa.

Trencar el motllo

“¿I si convertim la passarel·la en un catàleg en moviment?”, deia Marta Pujol, artífex del projecte Lera Mamba. La jove gironina obria el calendari de desfilades explicant visualment l’essència del projecte: moda (gairebé) a la carta, en què el consumidor pot escollir el teixit i el color d’un seguit de dissenys originals anomenats motlles. “Si el client se sent partícip del procés de creació de la seva peça, la portarà i en gaudirà. I això és precisament el que busco”, explicava Pujol. Sobre la passarel·la, dues files de models observaven impàvides un mirall gegant que els tornava el reflex. “Són els ulls dels consumidors”, afegia la dissenyadora. La renglera de la dreta vestien els motlles, els llenços en blanc elaborats amb cotó de color cru. La de l’esquerra, una proposta de personalització. Els looks es van exhibir per parelles mostrant el prototip i el resultat final a la vegada. Conjunts de dues peces amb patrons de sastreria, dessuadores amb bermudes o vestits amb talls asimètrics son algunes de les propostes streetwear de Lera Mamba. Moda casual de línies depurades sense estridències.

Lleugeresa amb estil

Glo Lladó, de la firma Eiko Ai, també va optar per presentar una col·lecció estèticament més relaxada que l’anterior. “Vivim una època de recolliment en què triomfen les peces còmodes que ens porten bones vibracions”, explicava. La dissenyadora barcelonina s’ha inspirat en paisatges naturals per transmetre fluïdesa i lleugeresa a través de blondes, jocs de transparències, tuls i teixits vaporosos amb estampats degradats que remeten als tons suaus de la posta de sol. Això sí, per a Eiko Ai la comoditat és compatible amb la sensualitat: “S’aprecia a través de looks festius, inspirats en la llenceria per a la dona més cosmopolita”, va concloure.

Ja pot ploure o nevar, en el món de la moda, que Oscar Leon manté la seva identitat intacta: roba d’autor, sense gènere, que apel·la a les emocions a través de missatges pintats a mà. “Són frases potents que apel·len a diversos sentiments i conviden a la reflexió”, deia abans de la desfilada. “ Fue bonito mientras no dolió ” o “ Life is good ” són algunes de les frases que es poden llegir en una col·lecció d’edició limitada que va més enllà de les samarretes. “Ara aquests missatges també es traslladen a camises i dessuadores per estimular les vendes online”, afegia el dissenyador.

Qui ha connectat de seguida amb la digitalització del 080 és The Label Edition, una firma orientada només a l’univers online i capitanejada per Véronique Von Siebenthal i Laura Johansson, expertes en màrqueting. El tàndem creatiu va debutar amb Résilience, tota una declaració d’intencions: “Som 100% digitals, venem a tot el món i trenquem els cicles tradicionals de la moda”, deia la Véronique. A The Label Edition no existeixen les temporades. “Les col·leccions tenen continuïtat perquè fem peces versàtils i modulars en petites càpsules”, detallava la Laura. A nivell creatiu, la proposta és atrevida. La fantasia l’aporten els teixits brillants, les mànigues voluminoses, els volants, els pantalons palazzo i la peça estrella que es reinventa constantment: la camisa Ezra amb gorgera, punys emmidonats i botons daurats. “Aquesta peça ens ha llançat al mercat internacional i és un èxit de vendes”, afegia la Laura.

Remoure consciències

Amb Permafrost, Eñaut va voler crear consciència col·lectiva en un assumpte mediambiental que li preocupa. El dissenyador guipuscoà, que aposta per la sostenibilitat, va aprofitar les instal·lacions del Recinte Modernista de Sant Pau per construir un fashion film al voltant del desglaç. “Sembla que la pandèmia sanitària no ens deixa veure altres problemes que també afecten el planeta”, criticava. Per mostrar les conseqüències de la catàstrofe, Eñaut va escenificar un viatge sensorial a través d’una projecció de muntanyes gelades que es desfeien. Al seu pas, els models masculins anaven apareixent vestits de rigorós blanc -exceptuant peces amb estampats tie-dye - i alguns d’ells duien bosses d’aigua incorporades a la roba, elaborades amb teixits plàstics de polièster reciclat. “Volia representar simbòlicament aquesta unió del gel amb l’aigua per remoure consciències d’un futur que és ja present”, va explicar Eñaut. El creador basc també va aprofitar la desfilada per exhibir les seves credencials: estètica minimalista, patronatge depurat, teixits orgànics i reciclats i atenció al detall.

Color per aixecar els ànims

I del blanc a tota una explosió de colors fluorescents. La primera edició digital del 080 va acabar convertida en un sofisticat safari urbà a mans de Maite Gassó, directora creativa de Lola Casademunt, l’única marca comercial de la jornada. Els clàssics cinematogràfics com Mogambo o Casablanca van servir d’inspiració a Maite by Lola Casademunt per donar un tomb conceptual a l’estètica safari amb tons neutres que es barrejaven amb colors saturats i combinacions xocants -el vermell pot conviure amb el fúcsia-. Tot té un motiu: “Volia fer una proposta optimista que animés les meves clientes a fer-nos passar les pors a través del color”, deia Gassó de la seva col·lecció més personal. Acompanyaven els tons dels retoladors altres trets estilístics de la firma catalana com els estampats animal print, aquesta vegada de rèptil amb motius tropicals, i les peces ultrafemenines elaborades amb materials setinats i teixits vaporosos que donaven via lliure al moviment.