Repensar les begudes sense alcohol

“Hola, què teniu sense alcohol?” Aquesta és la pregunta recurrent que fan les embarassades o mares lactants, les persones abstèmies o les que han d’agafar el cotxe quan volen fugir de les consumicions de sempre. Només cal mirar la carta d’un bar qualsevol: refresc de cola, llimona o taronja, te fred ensucrat, aigua amb gas, sucs envasats, batut de xocolata, alguna orxata si és temporada i para de comptar. D’oferta n’hi ha, però si es resten les opcions ensucrades o amb gas, per exemple, la cosa ja canvia. Tot i que cada cop hi ha més establiments que aposten per alternatives saludables, innovadores o econòmiques, segueixen sent una minoria.

La Mar Solà fa gairebé un any que no pren alcohol, des que va saber que estava embarassada, i quan va a un bar sovint ja ni pregunta, perquè li fa mandra sentir el que sembla un mantra: refrescos, aigua amb gas i sucs. “Crec que falta oferta de begudes sense alcohol. Estant embarassada vaig reduir el consum de Coca-Cola i Nestea perquè tenen teïna. Els refrescos amb gas tampoc no els recomanen gaire. I ara que dono el pit segueixo trobant a faltar més begudes amb fruites o, si més no, que siguin una mica naturals”, lamenta.

“Crec que és una tendència que anirà canviant”, vaticina la sommelier Meritxell Falgueras. “Igual que amb el vi o les cerveses, hi ha marques que s’han posat les piles, i penso que faran el mateix amb les infusions, els refrescos saludables i, en general, les begudes sense alcohol”, anuncia.

Qüestió de preus

“Si hi hagués més oferta de begudes no alcohòliques, no m’hauria de plantejar què bec pel fet d’estar embarassada o estar donant el pit, seria una cosa més natural i tampoc em preocuparia per si el que prenc és més car que una mitjana”, comenta Solà. I és que, més enllà de l’oferta, el preu de les begudes sense alcohol també pot suposar un obstacle. Els refrescos comercials solen estar a preus similars que els de la cervesa o una copa de vi de la casa, però en més d’una ocasió demanar-se un suc, una llimonada o fins i tot una infusió fa que el compte s’encareixi lleugerament.

La Marta Hernández, mare des de fa uns mesos, també s’ha trobat que l’única alternativa interessant són els sucs o la cervesa 0,0 i lamenta haver de pagar per l’aigua si no li ve de gust prendre cap de les opcions sense alcohol. “Hauríem d’aprendre d’altres països d’Europa, on l’aigua és gratis i la tenen sempre a taula”, afegeix. Que et serveixin un got amb aigua de l’aixeta o osmotitzada no és gaire habitual a les grans ciutats. I el preu dels sucs de què parla Hernández pot oscil·lar entre els 2 i els 5 euros si són dels naturals i espremuts al moment. El cert és que hi ha una certa moda al voltant d’aquestes begudes, pels seus beneficis i per ser considerades healthy, i això n’encareix el preu. Però si són fets amb fruites de temporada i de proximitat, aquests sucs podrien ser l’alternativa saludable i econòmica a una canya o una Coca-Cola.

Un tema cultural

L’alcohol està associat a celebracions i plans d’oci, està present de manera recurrent a la nostra vida. I n’hi ha qui en pren i qui no. “No és cap convicció estranya, simplement no m’agrada l’alcohol”, diu l’Oriol Toro. Abstemi de tota la vida, assegura que no li agraden ni la cervesa, ni el vi, ni els licors i que, com a molt, pren un gotet de moscatell en ocasions especials. “La meva parella tampoc beu alcohol, i els meus amics fa anys que em coneixen. Encara recorden quan sortíem de festa amb 18 anys i ells prenien cervesa i jo em demanava un menta poliol!”, explica.

El testimoni de l’Oriol no és excepcional: pertany al 9% d’abstemis que es calcula que hi ha a Catalunya. Tot i això, segons l’enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES) 2017, l’alcohol és la droga més consumida en la societat catalana. El 64,1% de les persones enquestades havien consumit alcohol algun dia durant l’últim mes, i el 8,1% n’havien consumit diàriament durant els trenta dies previs a l’enquesta. En el mateix informe també es pot llegir que l’11,9% dels homes beuen diàriament, mentre que en les dones aquest percentatge és del 4,2%.

Seguint amb xifres, a l’últim informe socioeconòmic publicat per Cerveceros de España, entitat que agrupa els productors de cervesa d’Espanya, durant el 2018 el consum total de cervesa a l’estat espanyol va superar els 40 milions d’hectolitres. I, d’aquest consum, es destaca que és moderat, acompanyat d’aliments i en un context social.

Canviar el xip

Hi ha alguns locals com La Ikas, al barri de Gràcia de Barcelona, que aposten per una carta pràcticament abstèmia. En aquest bar només tenen una beguda amb alcohol, una cervesa artesana amb 2 graus. La resta són cafès, infusions, sucs naturals i refrescos. Segons assegura la seva propietària, Laura Arrate, la beguda estrella és la llimonada casolana. I també s’hi pot trobar most, poc habitual aquí però molt present al País Basc, d’on és ella.

“La immensa majoria de la gent se sorprèn quan veuen que a La Ikas no tenim begudes alcohòliques. Cada dia ho diem en algun moment o altre, i hi ha qui decideix marxar perquè venia buscant un lloc per fer la cerveseta i d’altres es queden perquè els agrada l’espai, el menjar i totes les altres begudes que tenim”, explica Arrate.

Que la clientela marxi al saber que no hi ha cervesa o vi als bars és, en part, perquè les begudes no alcohòliques són considerades avorrides i perquè la falta d’alternatives no és prou atractiva. “Tampoc no ajuda gens que l’aigua amb gas se serveixi en un got de tub, per exemple, o que ningú pensi en posar-hi un rajolí de llimona. Així com ha de semblar interessant!”, es lamenta Falgueras.

La falta d’imaginació a l’hora de preparar begudes no alcohòliques no és només una realitat als bars, sinó també a casa. Llimonades i tes freds en temporada estival i infusions reconfortants a l’hivern. Poc més. “La gent pensa que beure sense alcohol és avorrit, però no ho és gens!”, assegura Falgueras. La sommelier és autora del llibre Què beure quan no beus, amb 200 receptes per fer a casa o demanar als bars i restaurants. Des d’infusions fins a còctels per a tots els públics, passant per reivindicar petites accions tan senzilles com demanar una tònica amb copa baló i fer tot el ritual del gintònic però sense la ginebra, o preparar-se un Bloody Mary sense vodka però amb tot el gust del suc de tomàquet, la salsa Worcestershire, el tabasco, la sal i el pebre. “Els adolescents, les embarassades i les persones abstèmies també poden gaudir de la gastronomia i passar-s’ho bé maridant àpats amb begudes sense alcohol”, conclou Falgueras.

Chai latte Una recepta per als pròxims mesos de tardor Ingredients: • te negre, preferiblement • varietats Assam, Ceilan, • English Breakfast o Darjeeling • 3 beines de cardamom verd • aixafades • 3 claus • 1 branqueta de canyella • un trosset de gingebre fresc, • pelat i tallat en làmines • 1 beina de vainilla raspada • 1 culleradeta de pebre negre • en gra • 150 ml de llet / beguda vegetal • 50 ml d’aigua • mel o sucre al gust Elaboració: • En un bol, barregeu les espècies i el te negre. • Poseu a escalfar l’aigua en un cassó i afegiu-hi la mescla d’espècies seca quan l’aigua estigui a punt de bullir. • Pareu el foc i deixeu-ho infusionar uns 5 minuts.