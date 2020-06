﻿Roba de bany per a qui estima (i vol cuidar) el mar

L’últiminforme de Greenpeace sobre l’estat dels oceans és terrible: cada any s’hi aboquen vuit mil tones de brossa, la mateixa quantitat que es necessitaria per cobrir l’illa de Manhattan... 34 cops! Més dades: de tot el plàstic que hi arriba, el 70% es queda al fons marí, el 15% a la columna d’aigua i el 15% restant surant a la superfície. Sí, allò que veiem a simple vista només és la punta de l’iceberg. A més, hi ha cinc illes de brossa enormes, formades majoritàriament per microplàstics: dues són a l’oceà Pacífic, dues més a l’Atlàntic i una navega per l’Índic. I un últim apunt esgarrifós: només a l’estat espanyol cada dia -ho heu llegit bé, cada dia- es llencen 30 milions d’ampolles i llaunes. Davant d’aquestes dades aclaparadores podem lamentar-nos des del sofà o bé començar a introduir canvis en els nostres hàbits de consum. Ni que sigui amb petits gestos com ara triar a consciència la marca de la nostra roba de bany.

Patrícia Caballero és una barcelonina que adora el surf. Fa anys que el practica i ha visitat platges meravelloses de tot el món. Està molt conscienciada amb la salut dels oceans i per això, quan va fundar la seva marca, tenia claríssim que la sostenibilitat seria el pal de paller d’AllSisters. “Portem cinc anys i els nostres valors són els mateixos: roba de bany còmoda però també sexi i que, a més, et permeti fer esport. Només treballem amb una poliamida certificada, fabricada a Itàlia a partir d’ampolles de plàstic reciclades. Aquest teixit marca la diferència: és molt resistent i permet que els nostres banyadors i biquinis durin moltes temporades”, assegura.

Aquests últims anys, l’estil d’AllSisters -sempre jugant amb el blanc i el negre i amb un encertat toc retro en els seus afavoridors dissenys- ha triomfat fins al punt que Victoria’s Secret i Net-à-Porter els havien encarregat col·leccions càpsula per a aquest estiu. Però la crisi del covid-19 ho ha paralitzat tot. “Ens han cancel·lat les comandes i ha sigut molt dur, però hem decidit tirar endavant amb la nostra col·lecció perquè hi creiem i també perquè ens sentim compromesos amb els nostres tallers de Barcelona”, explica. La campanya d’estiu d’AllSisters està protagonitzada ni més ni menys que per la top model alemanya Tori Garrn. “No és una elecció a l’atzar, també és una activista pel medi ambient i ha volgut repetir amb nosaltres perquè li agrada donar suport a marques petites que tenen vocació social”.

Aquesta idea de sostenibilitat, producció local, teixits provinents del reciclatge i un estil atemporal també ha sigut el motor de Melich, una nova marca de roba de bany impulsada per tres joves dissenyadores. “La nostra generació està més conscienciada amb el respecte pel medi ambient i per això volíem fer una marca d’autor lliure de plàstics, des del packaging fins a les etiquetes”, explica Alba Gámiz, que fa equip amb Carlota Ruiz i Clàudia Civit. “Les nostres col·leccions es basen en els colors en tendència, no en els estampats, i per a la d’aquest estiu, que és la segona, hem triat el blau cel, el verd menta, el rosa fúcsia i el marró, amb uns tons que combinen molt bé entre si”, explica Gámiz. Ara bé, en el món de la roba de bany sostenible també hi ha lloc per als estampats i el millor exemple són els dissenys de Reset Priority, una marca de Barcelona capitanejada per la italiana Ester Milano, que també treballa amb tallers locals i amb teixits sostenibles certificats. La seva peça estrella per aquest estiu? Un triquini negre amb un patronatge molt estudiat i un atractiu estampat floral.

A les noies de Melich -un nom rescatat d’un poema de Joan Brossa- també els obsessiona el patronatge. “L’objectiu és que els nostres dissenys quedin bé sense haver de tenir un cos perfecte”, explica l’Alba, que entre els seus hits d’aquest estiu destaca les calces altes i els tops asimètrics. Com passa amb AllSisters, els tops de Melich també són prou versàtils per poder-los portar fora de l’aigua, combinant-los amb shorts o faldilles llargues, i així multiplicar-ne l’ús. Un altre aspecte en què tornen a coincidir les dues marques és la inclusió en les seves imatges promocionals de noies amb cossos reals. “Hem de ser més permissius amb la figura femenina i també més positius. Ens cal sortir de l’estàndard de la noia prima i sense corbes i donar visibilitat a un altre tipus de cos”, afegeix la Patrícia, que en l’última campanya d’AllSisters també ha comptat amb la sabadellenca Anna Zapata, una model curvie cada cop més sol·licitada.

No cal viure en una ciutat costanera per sentir la necessitat d’estimar els oceans. Des de Madrid, dos amics del sector de les finances van fundar l’any passat Malmok, una marca de bany masculina que deu el nom a una paradisíaca platja del Carib. “Només volíem tornar al mar tot allò que ens dona”, confessa Ricardo García, un dels impulsors, malagueny de naixement. Conscients de l’empremta tèxtil al planeta, ells també opten per la sostenibilitat i la producció local. “Confeccionem en uns quants tallers d’Andalusia i el teixit que utilitzem és un polièster reciclat d’ampolles de plàstic que es fabrica a Catalunya. I, per fomentar l’economia circular, quan un client ens torna un banyador usat de la nostra marca li fem un 50% de descompte per a la compra següent”, explica. A banda d’un patronatge clàssic i elegant, l’altre punt fort de la marca Malmok són els estampats. “Aquest estiu n’hem llançat un d’estil africà, però també en tenim d’estrelles, cactus, dinosaures...”, assegura García. Un estil alegre i colorista que els acosta a l’univers de Brava, l’empresa catalana que va començar fabricant camises estampades masculines i que els últims temps ha ampliat la gamma de productes fins a arribar als banyadors, que també confeccionen amb un polièster reciclat provinent d’ampolles de plàstic. I és que l’eslògan de les samarretes que House of Holland va dissenyar fa uns anys per a una campanya institucional britànica - Single use plastic is never fantastic - pren ara més sentit que mai, tant dins com fora de l’aigua.



Ulleres de sol amb regust de mar

Us imagineu quants quilos de plàstic recullen les barques que surten a pescar des de trenta ports espanyols? De mitjana, uns 500 quilos cada dia. Gràcies a un projecte ideat per François van den Abeele, un emprenedor enamorat del mar i resident a Barcelona, tot aquest plàstic té una segona oportunitat: es guarda en contenidors, se separa manualment, es processa i, finalment, a Itàlia -i de manera artesanal- es transforma en ulleres de disseny, tant de sol com de vista. Per cert, es comercialitzen sota la marca Sea2See i es poden comprar a la seva web ( www.sea2see.org ) o a la botiga que tenen a Sarrià.