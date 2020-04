Roses a domicili, l'estratègia dels floristes per salvar Sant Jordi

Res serà normal en aquest Sant Jordi confinat, però per intentar contrarestar l’estranyesa d’haver de passar aquest dia tancats a casa el Gremi de Floristes ha engegat una campanya per fer arribar roses a domicili. “Serà un Sant Jordi llarg però intentarem arribar a tothom”, diuen des del Gremi, que explica que la iniciativa #rosadesantjordiacasa ha estat un èxit. “S’hi han sumat 200 floristeries d’arreu de Catalunya”, explica Dolors Roig, portaveu de l’associació.

Roig assegura que la gran majoria de les botigues que s’hi han adherit han rebut una allau de peticions. “La resposta ha estat brutal, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu”, diu Roig, ja que aquest dimecres “les roses estan esgotades en un 90% de les floristeries participants". "D'altra banda -afegeix- ha estat molt bonic i molt emotiu perquè hem vist com n’és d’important per a la gent fer arribar una rosa amb un missatge d’amor a persones que estimen i a qui no poden veure per culpa del confinament”, explica Roig.

Pel que fa a les xifres, des del Gremi calculen que vendran entre 300.000 i 350.000 roses per Sant Jordi, molt lluny dels 7 milions que es van vendre el 23 d’abril de l’any passat. “Amb aquesta campanya no busquem un gran benefici, és més un servei per a la població”, diu Roig. El preu de les roses és el normal de floristeria, uns 10 euros aproximadament, però s'hi han de sumar les despeses d’enviament. “Les floristeries estan treballant en unes condicions molt difícils, moltes han hagut de fer ERTOs i estan organitzant el transport i complint amb tots els requisits d’higiene i seguretat en la manipulació de les flors”.

651x366 Venedores preparant les roses a les parades de Sant Jordi de l'any passat / CÈLIA ATSET Venedores preparant les roses a les parades de Sant Jordi de l'any passat / CÈLIA ATSET

Excés de comandes

Una de les botigues que ha participat en la campanya és Flors La Selva, una floristeria de Terrassa. La Clara, una de les treballadores, explica que han hagut de tancar les comandes a domicili per Sant Jordi perquè ja no en poden fer més. “La gent ens està trucant desesperada i sap greu dir-los que no, però és que ja tenim 200 repartiments que hem de fer i no donem a l’abast”. Apunta que aquestes vendes suposaran un 10-15% de la facturació d’un Sant Jordi normal, però no es queixa. “Més val això que res -diu-, i tal com estan les coses, benvingudes siguin les vendes”.

Una altra empresa que està col·lapsada amb les peticions és Original Flor, que es dedica només a la venda online. Filomena Arenas explica que no estaven preparats per a aquesta allau de comandes per repartir flors a casa. “Hi ha molta més demanda de la que podem assumir”, diu, sobretot perquè no tenen prou flors per fer-les arribar als domicilis. “La majoria de les flors que venem per Sant Jordi són de Colòmbia, i aquest any no han arribat totes les que haurien d’haver arribat, així que hem tirat amb les roses de productors d’aquí, sobretot del Maresme, però no n’hi ha prou”. Arenas calcula que enguany vendran unes 5.000 roses, mentre que un altre Sant Jordi n’haurien venut 25.000.

Flors del Maresme

Des del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya, el seu portaveu, Ignasi Ruiz, ha explicat a l’agència Efe que precisament enguany la majoria de les roses que es vendran seran locals, sobretot del Maresme, i que la resta vindran de Colòmbia i algunes d’Holanda. Per a Ruiz, els enviaments a domicili tenen el problema de la logística, “que és més cara que la flor mateixa”, diu, i per això celebra que s’hagi proposat una celebració de Sant Jordi el 23 de juliol, que ajudarà a salvar “el desastre de l’abril”.

Rosa Bertran, la propietària de Bertran Mas, la principal cultivadora de roses de Catalunya, explica que no es pot queixar perquè amb aquesta campanya aconseguirà vendre tota la seva producció -50.000 roses-, però ha comentat a Efe les dificultats que ha tingut. “Ens hem hagut d’espavilar i reinventar-nos”, diu, ja que els mercats majoristes estan tancats i s’han vist obligats a organitzar la logística per repartir les roses entre els clients, garantint sempre les mesures de protecció, que suposen uns costos afegits. “Molta gent diu que les roses no es mengen, però jo dic que jo sí que menjo gràcies a elles”, explica Bertran, que agraeix als clients que hagin valorat i comprat el seu producte de proximitat.

Girona no porta roses a casa

Però no tothom s’ha sumat a la iniciativa. A Girona, les floristeries de la ciutat i dels municipis de les rodalies han anunciat aquest dimecres que han optat per no vendre ni distribuir roses a domicili durant la diada de Sant Jordi. Segons apunta el col·lectiu, ho fan perquè "no és un bé de primera necessitat" i per això prefereixen que la gent no corri riscos rebent les roses a casa.