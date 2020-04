260x366 Saint Laurent anuncia que presentarà les noves col·leccions durant el 2020 fora de Setmanes de la Moda / INSTAGRAM Saint Laurent anuncia que presentarà les noves col·leccions durant el 2020 fora de Setmanes de la Moda / INSTAGRAM

La marca francesa Saint Laurent ha anunciat avui que, a causa de la conjuntura internacional per la pandèmia de coronavirus i dels "canvis radicals" que ha provocat, durant el 2020 marcarà la seva pròpia agenda amb un llançament de col·leccions que no s'ajustarà a l'oficial. "Saint Laurent no presentarà les seves col·leccions en el marc dels calendaris oficials de l'any 2020. La firma decidirà la seva agenda i els seus llançaments seguint un pla optimitzat i guiat per les necessitats i la creativitat", ha dit a Instagram el director creatiu, Anthony Vaccarello.

El dissenyador belga ha afegit que "avui més que mai la marca controlarà la seva periodicitat i legitimarà el valor del temps". No és la primera vegada aquest any que el calendari parisenc de la moda es veu trastocat pel coronavirus. La Federació d'Alta Costura i Moda, organitzadora de les Setmanes de la Moda a París, va anunciar el 27 de març la cancel·lació de les seves dues següents edicions, la d'home i la d'alta costura, que s'havien de celebrar inicialment al juny i al juliol i en les quals Saint Laurent no hi participa. Si l'evolució de la situació sanitària ho permet, les pròximes desfilades, de prêt-à-porter femení, estan previstes entre els dies 28 de setembre i 6 d'octubre, en què normalment Saint Laurent sí que mostra les seves peces.