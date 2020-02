Sis firmes de moda xineses no assistiran a la Setmana de la Moda de París

Sis firmes xineses han cancel·lat la seva participació en la Setmana de la Moda de París, que arrenca el 24 de febrer, davant l'expansió del coronavirus, segons ha indicat a l'agència Efe la Federació d'Alta Costura i Moda. "Els creadors Masha Ma, Shiatzy Chen, Uma Wang, Jarel Zhan, Calvin Luo i Maison Mai no podran presentar les seves col·leccions a París durant la pròxima Setmana de la Moda", ha explicat un portaveu de la FHCM, per les seves sigles en francès.

Les sis firmes tenen els seus tallers a Xangai, Taiwan i altres llocs de la Xina continental. La Federació treballa ara amb elles per oferir-los les seves plataformes de comunicació, de manera que "puguin compartir durant aquest període, a França i a l'estranger, la feina que esperaven presentar" a París, afegeix la citada font a l'agència. "Creiem que és la decisió més apropiada després d'una profunda reflexió i consideració. Ens centrarem en un nou format per comunicar la presentació de la nostra nova col·lecció", ha explicat en un comunicat el conseller delegat de Shiatzy Chen, Harry Wang. Shiatzy Chen, coneguda per combinar l'estil oriental i occidental a la passarel·la i haver vestit actrius com Eva Longoria, Jessica Alba i la cantant Lady Gaga, ha anunciat també de manera individual la seva cancel·lació.

Les desfilades d'aquestes marques ja havien sigut incloses en el calendari oficial de la FHCM per presentar les seves col·leccions tardor-hivern 2021 a la Setmana de la Moda prêt-à-porter, que se celebra a París del 24 de febrer al 3 de març.

Les morts pel coronavirus superen el miler després d'arribar aquest dilluns a un rècord diari amb 108 morts. A més, hi ha més de 42.000 persones contagiades i les principals ciutats de la Xina estan pràcticament paralitzades mentre els científics es bolquen en l'estudi del virus.

A Nova York, Londres i Milà, els organitzadors de les setmanes de la moda que se succeeixen durant el febrer, han anunciat també que més d'un centenar de compradors i estilistes xinesos, el principal client del luxe a escala global, no acudiran a les seves passarel·les en aquesta edició.