Les dones reivindiquen el seu talent a la passarel·la

Les dones van ser les protagonistes de la segona jornada del 080, en què dissenyadores i creatives van fer pujar a la passarel·la les seves propostes. La primera va ser l’arquitecta Eva Iszoro, ànima de la marca Accidental Cutting, que és també el nom del mètode de patronatge que ella mateixa ha creat. Un mètode que s’enfoca en obtenir volums a partir de patrons plans, aleatoris i abstractes, de manera que donen resultats inesperats. Així, la col·lecció amb què va debutar ahir al 080 és una proposta arriscada i creativa en què imperen els jocs d’estructures en una paleta de colors sòbria que va del blanc al negre amb alguns tocs de blau.

La segona proposta del dia va ser la de la jove dissenyadora Glòria Lladó i la seva marca Eikò Ai, que va debutar al 080 amb una col·lecció dedicada al cosmos. “És un tema que m’inspira molt perquè és el que ens permet entendre tot l’univers, des de les partícules més petites als fenòmens més grans”, deia Lladó, explicant que ha intentat traslladar tota aquesta energia a les peces de roba. Així, la col·lecció està plena de vestits fluids i superposicions, colors pastel combinats amb altres tons més potents com el violeta o el vermell que s’imposen en teixits degradats i organdí jugant amb estampats geomètrics.

A la tarda va ser el torn de Sonia Carrasco, una de les joves promeses de la passarel·la, guanyadora del premi al millor disseny emergent de l’edició passada. La dissenyadora segueix igual de compromesa amb la sostenibilitat i per això en aquesta ocasió ha dedicat la seva col·lecció al mar d’Aral per denunciar la desaparició d’aquest gran mar interior de l’Àsia central a causa del cultiu de cotó. “Amb cada col·lecció vull assenyalar un problema mediambiental relacionat amb la indústria de la moda”, deia, “per demostrar que es pot fer moda sense fer mal al medi”. I per això aquesta vegada tots els teixits són reciclats, ja sigui polièster fet amb plàstics, tela feta a partir de la fibra de cel·lulosa dels arbres o llana i caixmir reciclats. Amb aquesta base ha construït una col·lecció plena de peces fluides que recorden el moviment de les ones i el vent, amb tons terrosos que contrasten amb tocs de vermell i violeta.

A la tarda també va ser el torn de Txell Miras, una de les veteranes del 080. La dissenyadora té marca pròpia des del 2004 i es manté fidel al seu estil avantguardista i elegant, que es tradueix amb una col·lecció que rep el nom de PostRobot, en què els colors càlids -ocres, marrons, verds- combinats amb el blanc, el negre i el gris i algun toc atrevit de fúcsia, tornen a apel·lar al món dels robots com en la seva última col·lecció. Pel que fa als teixits, en aquesta ocasió ha treballat amb el punt i algunes peces de llana que contrasten amb teixits tècnics com els neoprens, els plastificats i els enxarolats.

A la tarda també es va veure la nova col·lecció d’Easú Yori i la retrospectiva de Boris Bidjan Saberi, un dissenyador que treballa des de Barcelona i que desperta passions arreu. Primer Esaú Yori, nascut al Perú amb taller a la Xina i arrels a Barcelona, va presentar la seva nova col·lecció - Uninvited -, que vol ser una oda als inadaptats, als que no encaixen. Amb una paleta de colors bàsica, amb el blanc i el negre de protagonistes, Yori crea siluetes femenines plenes de detalls: amb espatlleres amples, cintures cenyides, peces oversize i un aire masculí pensat per a dones que busquen looks sense gènere que durin en el temps. I finalment el dia el va tancar la retrospectiva que va fer Boris Bidjan Saberi, que va crear una gran expectació i la presència de premsa internacional, que no es van voler perdre el repàs del millor dels seus últims 11 anys. Saberi va escollir els looks que mostren la seva estètica -d’estil urbà, amb formes geomètriques i monocolors- amb aquesta desfilada, que va ser també la manera de presentar-se i connectar amb el públic de la ciutat on viu i on treballa i on, curiosament, és un gran desconegut.

Un homenatge a “un ambaixador de Barcelona”

Barcelona i el 080 van retre ahir el seu homenatge al dissenyador Andrés Sardà, mort el setembre passat. La model Judit Mascó va ser l’encarregada de lloar la seva tasca i el seu talent i va recordar que va ser un creador “molt versàtil” i tot un pioner que va revolucionar la moda íntima en una època difícil, els anys 60, en què encara hi havia molt pudor a mostrar i fer roba interior creativa i estètica. La model va destacar que Sardà “empoderava les dones amb els seus dissenys” i les feia sentir “fortes i importants”.

L’acte, però, no va tenir ni el glamur ni les celebrities de l’homenatge que se li va fer a Madrid fa una setmana, on també va participar Mascó, que va desfilar al costat de Vanesa Lorenzo, Veronica Blume i Martina Klein, en record del dissenyador.

A Barcelona, en canvi, no hi va haver desfilada, només 10 peces de llenceria de Sardà exposades al recinte de Sant Pau i els parlaments de les autoritats. La secretària general d’Empresa i Coneixement, Marta Felip, va lloar l’esperit emprenedor de Sardà. “Va ser un dels grans ambaixadors de Barcelona al món”, va dir, “i ha deixat un gran llegat que ara està molt present en els seus col·laboradors i família”. Per la seva banda, el tinent d’alcalde, Jaume Collboni, va dir que era “una de les grans figures de la moda del nostre país” i va assegurar que l’Ajuntament vol treballar perquè Barcelona torni a ser un epicentre de la moda i el disseny. La seva filla Núria, actual directora creativa de la firma, va voler agrair les mostres d’estima cap al seu pare.