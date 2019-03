Tarragona, escollida com a representant de l'Estat en un nou projecte de turisme de cine

Les produccions cinematogràfiques i les sèries sovint enregistren destinacions que persisteixen en la memòria dels seus espectadors, com els carrers parisencs que ens va deixar en herència la pel·lícula 'Amelie', l'Àustria dels anys 30 de 'Somriures i llàgrimes' o la Itàlia de 'Vacances a Roma'. La sinergia entre la indústria audiovisual i el patrimoni l'ha aprofitat el projecte europeu Film Festivals and Movie Tourism at Unesco Sites (FAMOUS) a través de la marca Movie Travel, que aprofitant l'alça del turisme cinematogràfic ha seleccionat onze destinacions europees amb l'etiqueta de Patrimoni de la Unesco on s'han enregistrat llargmetratges i sèries o que acullen periòdicament festivals internacionals de cinema.

En el marc de la fira de turisme de Barcelona B-Travel, aquest divendres els representants de Movie Travel a l'Estat, l'agència Inmedia Solutions, han presentat Tarragona i el festival Ibicine d'Eivissa com les dues destinacions espanyoles seleccionades.

Segons el CEO d'Inmedia Solutions Josep Maria Palau, Tarragona ha estat la ciutat seleccionada perquè l'objectiu és donar "empenta i reconeixement" a destinacions més enllà de Barcelona. Així, Palau ha remarcat el llegat arqueològic i, sobretot, "l'augment de les produccions xineses" en territori tarragoní. Encara que no s'han pogut donar gaires detalls, s'ha deixat intuir que la ciutat catalana serà un dels nous escenaris d'alguna de les produccions de Netflix. Pel que fa al festival de curtmetratges Ibicine, s'ha tingut en compte la seva aportació a la visibilitat d'Eivissa al novembre, ajudant així a la desestacionalització de l'illa. Carme Ferrer, una de les seves directores, ha remarcat que Ibecine "és l'única catifa vermella que hi ha a Eivissa".

Ponents de l'acte de Movie Travel de Barcelona entre els quals hi havia Patrick Torrent el Director Executiu de l'Agència Catalana de Turisme

El projecte ha posat en contacte la indústria del cinema i professionals del turisme i el patrimoni a Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta i Espanya. Concretament, un equip de 30 professionals del turisme i la cultura han sigut els encarregats de seleccionar, entre una llista de candidats, les sis ciutats guanyadores i els cinc festivals internacionals de cinema. A Espanya, a banda de Tarragona, a la categoria de destins també s'hi trobaven la Serra de Tramuntana de Mallorca i la ciutat de Toledo. Pel que fa a les exhibicions cinematogràfiques, l'Ibecine estava acompanyat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges i la Mostra de Cine Europeu Ciutat de Segòvia. De fet, totes les destinacions compten amb patrimoni Unesco i s'hi han rodat pel·lícules o sèries de televisió de projecció internacional.

Girona, possible futura destinació

Movie Travel pretén crear una xarxa de destinacions perquè els interessats puguin visitar els diferents festivals al llarg de l'any. A més, les rutes turístiques comptaran amb diversos senyals d'informació visual en els punts d'interès de les ciutats, i a través d'una aplicació mòbil els turistes gaudiran de multitud de continguts ampliats. Així, l'espai es fusionarà amb els audiovisuals. Els fragments de pel·lícules, la realitat virtual o el contingut extra creat per bloguers són les propostes complementàries que oferirà l'aplicació de Movie Travel, disponible a partir de l'octubre.

L'agència Inmedia Solutions ha remarcat la dificultat a l'hora de triar les ciutats, ja que "les pel·lícules i les sèries més conegudes són un bon ganxo per al públic". Tot i això, actualment s'ha apostat per produccions més alternatives, encara que, segons Josep Maria Palau, "és molt probable que en un futur Girona passi a ser una de les destinacions per l'enorme repercussió de «Joc de Trons»".

Altres destinacions europees

Pel que fa a la resta d'Europa, les destinacions escollides per implementar-hi la prova pilot de Movie Travel són el Palau Rolli i el nucli antic de Gènova (Itàlia), el centre històric de Lió (França), el jaciment arqueològic de Mistràs (Grècia), els temples megalítics de La Valletta (Malta) i les muntanyes de Tróodos (Xipre). Pel que fa als festivals de cinema, han estat seleccionats el Thessaloniki International Film Festival, el Cyprus International Film Festival CYFF, el Valletta Film Festival i el Festival Lumière - Grand Lyon Film Festival. Tots es beneficiaran de l'apli, d'una senyalística específica amb recorreguts tematitzats, de promoció a escala europea i de formació per aprofundir la iniciativa en etapes successives.